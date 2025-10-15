夢の続きを物語るビジュアルメディア「SHOWROOM mag」& 新コンテンツ「AIMEE by SHOWROOM mag」始動

SHOWROOM株式会社

SHOWROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：前田裕二）が運営する仮想ライブ空間「SHOWROOM」は、自社サービスの理念や活動を伝えるオウンドメディア『SHOWROOM MAGAZINE』をリブランディングし、本日夢の続きを物語るビジュアルメディア「SHOWROOM mag」としてリニューアルオープンいたしました。

併せて、「SHOWROOM mag」のメインコンテンツとなる新ブランド「AIMEE（エイミー）」の第一弾コンテンツを公開いたしました。

SHOWROOM mag：https://mag.showroom-live.com/(https://mag.showroom-live.com/)

AIMEE by SHOWROOM mag：https://mag.showroom-live.com/aimee/(https://mag.showroom-live.com/aimee/)





◼︎SHOWROOM mag

自社サービスの理念や活動を伝えるオウンドメディア『SHOWROOM MAGAZINE』を、SHOWROOMのメディア展開・コミュニケーションの中心となる場所としてリブランディングいたしました。

「SHOWROOM mag」では「夢の続きを物語るビジュアルメディア」としてSHOWROOMで活躍する人々にフィーチャーしたコンテンツを配信していく他、日頃SHOWROOMをご利用頂いております皆様に対し、サービスに関する新情報やおすすめイベントなどの有益な情報をいち早く発信することを目的として運用していきます。

◼︎AIMEE by SHOWROOM mag

「SHOWROOM mag」のメインコンテンツとして、新ブランドAIMEEを始動いたしました。

フランス語で「愛される者」を意味する“AIMEE”。

自分らしさを大切にしながら夢を叶えていく。新しい価値観と世界観を伝える“自分軸で生きるためのDREAM BIBLE”として、SHOWROOMで活躍する人々にフィーチャーしたコンテンツを不定期で掲載していきます。

コンセプトは「愛の三権分立」

1.自分を愛することーー自分を大切にすることからすべてが始まる

2.誰かに愛を届けることーー好きな自分になれたとき、その気持ちは自然と誰かへ向かう

3.愛される人になることーー想いは循環し、応援され、その愛が返ってきて愛される人になる





また、本日第一弾の特集として、「女子も男子も史上最強に可愛い！SHOWROOM ライバー王決定戦2025 Summer/Autumn」にて優秀な成績を収めたライバー様の特集記事を掲載いたしました。





こちらの特集は、2025年12月発売予定の「PECHE010」（税込1000円）の別冊付録として発売されます。是非併せてご覧ください。

【夢の続きを物語るビジュアルメディア「SHOWROOM mag」概要】

公開日：2025年10月15日(水)

URL：https://mag.showroom-live.com/(https://mag.showroom-live.com/)



SHOWROOM 株式会社

努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。。2025年6月末時点で累計ダウンロード数1,000万超え

