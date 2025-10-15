【シントトロイデン】 株式会社アセットジャパン様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社アセットジャパン様（本社：東京都中央区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社アセットジャパン様は2023－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 株式会社アセットジャパン様 コメント】

「株式会社アセットジャパンは、『自由を売る商人』を理念に掲げ、不動産を通じて豊かな未来を創造することを使命としています。中古マンションの仕入れ・販売を通じて個人投資家の資産形成を支援し、挑戦を後押ししてまいりました。今季もシント＝トロイデンVV様と共に歩めることを大変光栄に思い、スポーツを通じて夢を追う姿勢を全力で応援してまいります」

■会社概要

社名：株式会社アセットジャパン

代表者：大瀧 竜馬

所在地：東京都中央区築地7丁目12-7 築地FTSビル3F

事業内容：不動産分譲事業、賃貸管理事業

公式サイト：https://assetjapan.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。