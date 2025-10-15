E-COMEGROUPより、『LOVEBOAT KNIT CAP』を発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、商標権を持つ『LOVEBOAT』ニット帽を11月中旬に発売いたします。

リバイバルファッションで大注目のLOVEBOATからブランドロゴ入りニット帽の登場。

シンプルな配色とロゴ刺繍が目立ってカッコいいデザインです☆

サイドにも、ロゴデザインが刺繍されており、特別感あるニット帽になっています。

現在LOVEBOAT ONLINESTORE限定で、先行予約受付中です。

どんなスタイルでも合う万能なアイテムをぜひチェックしてみてください♪





【Sales information】■LOVEBOAT ONLINEhttps://loveboat.online/【Item information】■KNIT CAP\3,190（tax included）・color：BLACK/IVORY・size：FREE（頭囲58cm）

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/