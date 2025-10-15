Barbourのキルティングキャンペーンがスタート！

株式会社Barbour partners JapanLEFT STYLE : Liddesdale Quilt Jacket \37,400 / CENTER STYLE : Tiffany Quilt Coat \57,200 / RIGHT STYLE : Paige Quilt Jacket \41,800

イギリス・ライフスタイルブランドBarbour（バブアー）が10月18日（土）より、キルティングキャンペーンをスタート。

ワックスジャケットで知られるバブアーですが、実はキルティングアイテムも充実しています。

イギリスでも長年にわたり愛されてきたキルティングジャケットの他、中綿仕様のジャケットなど、保温性に優れたアウターを今季も幅広く展開いたします。

ワックスジャケットの定番モデルもキルティングに！

人気モデルSPEY （スぺイ）、TRANSPORT（トランスポート）がキルティングジャケットに。

今季はバブアーのハウスタータンであるCLASSIC TARTANをプリントした新モデルも登場します。

さらにトレンドのショートレングスジャケットに新たにウィメンズモデルがラインアップ。

メンズライクなオーバーサイズCOALVILLE QUILT(コールヴィル)や、ノーカラースタイルでフェミニンなスタイリングを楽しめるPAIGE(ペイジ)など豊富に取り揃えます。

ウィメンズのコート、Tiffany（ティファニー）もキルト仕様になり、厳冬期まで様々なキルティングアイテムが楽しめます。

(左から) Spey Quilt Jacket \47,300 / Transport Quilt Jacket \46,200 / Coalville Quilt Jacket \52,800 / Tiffany Quilt Coat \57,200

レングス別で選べるパデッドジャケット

程よいボリューム感がありながらも軽量で温かいパデッドジャケットは、ショートからロングまで様々なレングスで展開。また、定番のカーキ・ブラックに加え、今季はストーンが新たに登場します。

ウィメンズのパデットアイテムも、前立てのないすっきりとしたジップアップのWillie（ウィニー）や、大きなコーデュロイのフラップ付きパッチポケットが特徴のPhoebe（フィービー）、サイドポケットのゴールドのジップが目を引くXanthe（ザンテ）の他バラエティ豊富なアイテムが並びます。

シーンやスタイルに合わせてぴったりの一着を見つけてみてください。

LEFT STYLE : Transport Padded Jacket \61,600 / RIGHT STYLE : Xanthe Casual Jacket \49,500

キャンペーン特典

期間中、バブアーのキルティング、パデッドアウターをお買い上げの方に、オリジナルバッグチャームをプレゼント！バブアーのキルティングジャケットや、タータンチェック柄のキャップを模った特別なチャームをご用意いたします。

なくなり次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

キャンペーン期間：2025年10月18日 （土）～

対象店舗：バブアー直営全店・公式オンラインストア

対象商品：キルティングジャケット・パデッドジャケット

※キルティングベストは対象外。詳しくはストアスタッフにお声がけください

●バブアーについて

イギリスのライフスタイルブランド〈バブアー〉は、1894年にジョン・バブアーによって港町サウスシールズにて創業され、北海に面した厳しい気候のもとで働く労働者のために冷たい雨風をしのぐワックスドコットン製のアウターウェアを提供したことをきっかけにスタートしました。

その高い機能性に加えて、英国の田園風景に映えるカラーリングや、襟元にコーデュロイをあしらったエレガントなデザインは、野外活動でも品格のある装いが求められる王族・貴族の間でも愛され、乗馬や狩猟といった英国貴族のカントリースポーツ用のジャケットとして広く普及しました。現在に至るまで、英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを保有する格式高いブランドです。

1894年の創業以来130年以上にわたりバブアー一族によって代々継承され、現在はジャケットを中心としたトータルウエアを展開。ライフスタイルブランドとして認知されています。

お問い合わせ先

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp