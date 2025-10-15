「ペテモと考える動物愛護週間」の寄付金3,467,329円を贈呈

イオン株式会社



イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、動物愛護週間のある今年9月に実施した『ペテモと考える動物愛護週間』を通じて集まった寄付金3,467,329円を均等分割し、

イオンペットが動物愛護または防災に関する協定を締結している９行政（市川市、神奈川県、越谷市、埼玉県、相模原市、新宿区、千葉市、徳島県、広島県）に贈呈いたします。

■イオンペットの「動物愛護週間」の取り組み

イオンペットは2013年より、地域のお客さまやご協力いただく各ペットフードメーカーさまと共に、動物愛護への理解と関心を深めることを目的に、動物愛護週間の取り組みを継続的に実施してまいりました。今年の「ペテモと考える動物愛護週間」では、各行政への寄付を通じ、動物愛護センターの運営や衛生管理をはじめ、動物愛護の取り組みにお役立ていただきます。具体的には、以下のような取り組みに活用されます。

・保護犬・猫のケガや病気の治療、人慣れトレーニング

・譲渡促進のための取り組み

・野良猫の不妊・去勢手術

・適正飼養の推進

イオンペットはこれからも、地域のお客さまやステークホルダーと手を取り合い、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

■ご参画いただいたお取引先さま一覧 ※50 音順

