LumiUnion×JR東日本コラボ「LumiUnion6周年記念 一緒に浪江町へ行こうキャンペーン」開催！～3つのメニューで「なみえ町十日市祭」を盛り上げます！～

東日本旅客鉄道株式会社

〇東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）は、駅や鉄道を使った「推し活」を提案するサービス「推しSta！※」を展開しています。この度、JR東日本と株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールスは、2025年11月22・23日に福島県浪江町で行われる「令和7年度なみえ町十日市祭」に合わせて「一緒に浪江町へ行こうキャンペーン」を実施します。

〇今回は(株)スターダストプロモーション所属の「LumiUnion」とコラボレーションし、特急ひたち号での一部車両貸切ツアーや、上野駅「PLATFORM13」にて、浪江町スペシャルムービーの放映を実施します。さらに「LumiUnion」6周年を記念して、JRE MALLでの数量限定オリジナル生写真の現地引換チケット販売を行います。

〇この機会に列車や駅をご利用いただき、浪江町にお越しいただいて「LumiUnion」の「推し活」をお楽しみください。

※JR東日本による駅等で簡単に参加できる「推し活」をご提案するサービスです。「推し活」×「Station」という意味を込めて名付けられました。【推しSta！】https://www.jreast.co.jp/life/oshista/

1.キャンペーン概要

本キャンペーンは、福島県浪江町伝統の大露店市であり、東日本大震災以来15年振りに「新町通り」で開催される「令和7年度なみえ町十日市祭」に合わせて実施します。2019年の「復興なみえ町十日市祭」で初お披露目し、今年6周年を迎え、浪江町第一号の「ふるさと応援大使」である「LumiUnion」と3つのコラボレーション企画を行います。

特急ひたち号での一部車両貸切ツアーや、「推しSta！」初の取り組みとして上野駅「PLATFORM13」にて、「LumiUnion」のキャンペーン画像と共に浪江町スペシャルムービーの放映を実施します。

また、「LumiUnion」6周年を記念して、JR東日本の制服を着用した生写真の現地引換チケットを数量限定でJRE MALLで販売します。列車や駅、JRE MALLなど様々な場所で「推し活」をお楽しみください。

２．LumiUnionメンバーと一緒に十日市祭へ！特急ひたち号車両貸切イベントツアー

○ツアーのおすすめポイント

・JR東日本の制服を着用した「LumiUnion」のメンバーが上野～浪江間を一緒に乗車し、撮影可能タイムをお楽しみいただけます。撮影可能タイムは窓側・通路側のお席を入替制で実施します。

・メンバー同士のトークやここだけの特別な車内アナウンス、サイン入り車内ポスターの抽選会等、様々なイベントをお楽しみいただけます。

・車内の装飾や、「LumiUnion」楽曲のBGMで特別な空間を演出します。

・限定ノベルティグッズ（アクリルスタンド）をメンバーが配付します。

・ツアー参加者には、11月22日（土）新町通りでのイベントにて前方優先エリアを確保します。

・ツアー参加者の皆様のニックネーム入りのポスターを浪江駅に掲出します。また掲出したポスターデータもプレゼントします。

（掲出場所）浪江駅 改札外

（掲出期間）2025年11月22日（土）～2025年11月28日（金）

・厳選した福島県会津産コシヒカリを使用した「ほんのり屋」のおむすび・おかずセットの朝食付き。

○出演（乗車）メンバー（予定）

(1)旅行商品の概要

1.出発日 2025年11月22日（土）※片道

2.出発駅 上野駅

3.旅行代金 大人1名 35,000円（小人同額）

4.募集人員 112名（最少催行人員100名）

5.行程（片道）特急ひたち３号 上野駅（8:00発）→ 浪江駅（11:16着）

※ご乗車の座席は、普通車指定席のみとなります。

※乗車駅は上野駅となります。途中駅での乗車・降車はできません。

(2)発売開始日・発売箇所

2025年10月16日（木）12時00分

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイト（インターネット申込限定）

https://link.jrview-travel.com/8jaxp ※先着順となります。

(3)旅行企画・実施

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

(4)注意事項

・団体旅行商品での発売です。通常の乗車券及び指定席特急券、座席未指定券でのご乗車はできません。

・本旅行商品は、通常列車の一部車両の貸し切りとなり、団体専用臨時列車ではございません。

・天候や運営上の都合により、車両や時刻などの変更または催行中止となる場合があります。

・イベント内容・出演メンバーは予告なく変更となる場合があります。

・座席のご指定はできません。また、他のお客さまと相席となる場合がございます。

・撮影可能タイムがあります。それ以外での列車内での撮影・録音機材（カメラ・ビデオカメラ・レコーダー・録画機能付き双眼鏡等）の使用は禁止です。

・イベントの模様をオフィシャル写真や動画等、お客さまの顔や音声が収録される場合がありますが、この場合の肖像権の使用につきましては、イベント内容を包含するものとして、全て主催者へ帰属するものとします。お申込みいただいた時点で肖像権の使用の許諾をいただいたものとします。

３．浪江町スペシャルムービーbyうけどんを上野駅「PLATFORM13」にて放映

▲スペシャルムービー放映イメージ

本キャンペーン画像と、浪江町公式イメージアップキャラクター「うけどん」による浪江町のスペシャルムービーを、PLATFORM13の高さ約2.4m×全長約100mの巨大な壁面に放映いたします。震災からまもなく15年目を迎え、復興の道を歩み続ける浪江町の”今”を、ぜひご体感ください。

・放映場所 上野駅 13番線 PLATFORM13

・放映期間 2025年11月3日（月・祝）～2025年11月30日（日）

・放映時間 8：00～21：30

※下記時間帯は放映を行っておりません。

月曜日 8︓00～11︓30、木曜日 17︓00～19︓00

土曜日 8︓00～10︓00、日曜日 16︓00～19︓00

※輸送障害時など、都合により13番線ホームへの立ち入りを規制する場合や事前の告知なく放映を停止する場合がございます。

※期間中、他のムービーも放映予定です。

４．JRE MALLでの「LumiUnion×JR東日本コラボ生写真」現地引換チケットの販売

「LumiUnion」の6周年を記念して、JR東日本の制服を着用した「LumiUnion」の生写真引換チケットをJRE MALLにて数量限定で販売します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1269_1_ef6e9bc69da5341c4cae79e290ab2728.jpg?v=202510150458 ]

・記載の情報は2025年10月現在の情報です。

・情報は更新され次第、推しSta！ホームページ（https://www.jreast.co.jp/life/oshista/）及び「LumiUnion」の

SNS等でお知らせします。

・掲載の写真・イラストはすべてイメージです。

別紙

＜参考＞

◆「LumiUnion」について

ももいろクローバーZの佐々木彩夏がプロデュース。

「浪江女子発組合」として2019年11月24日に浪江町で開催された「復興なみえ町十日市祭」にて初お披露目、福島県・浪江町の魅力の発信、復興を目的に浪江町での活動を中心におこない、2023年末から新体制、新コンセプトとなり、浪江から始まった“わ”を日本全国に届けるため、浪江町を飛び出し全国各地で人と土地をぶ”縁結び”の活動をおこなった。2024年8月1日から浪江町の第1号「ふるさと応援大使」に就任。2025年6月に「LumiUnion」に改名し、地域・応援してくれる皆さんと一緒に、“光”と“笑顔”のつながりを広げていくグループとして小さな支援の“たね”をまきながら、未来に希望の光を咲かせていく活動をしている。

URL： https://lumiunion.com/

◆「令和７年度なみえ町十日市祭」について

明治時代から続く福島県浪江町伝統の大露店市「十日市祭」は、15年ぶりに町内の新町通りへと会場を移しての開催となります。

＜開催日時＞

11月22日（土）10：00～16：00

11月23日（日）10：00～15：00

＜場所＞

福島県双葉郡浪江町権現堂地内 新町通り

・「令和7年度なみえ町十日市祭」での「LumiUnion」出演情報

出 演日：2025年11月22日（土）・23日（日）

出演メンバー：内藤るな、播磨かな、田中咲帆、雪月心愛、里菜、千浜もあな、青山菜花

※ステージイベント等の詳細は、「浪江町の旅と学び情報サイト あいべぇなみえ」（https://namietourism.jp/）、浪江町公式SNSでご確認ください。

◆JR東日本「推しSta！」について

「推しSta！」はファンの推し活をサポートし、駅や鉄道等を活用して応援の気持ちをカタチにしていくサービスです。

「“推し”を応援したい、知ってもらいたい！」という想いをカタチにしていくため、様々なアーティストや企業等とのコラボレーションを通じて気軽に楽しめる「推し活」のキャンペーンを提案します。

URL: https://www.jreast.co.jp/life/oshista/