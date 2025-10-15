推し活キャンセル保険が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社Oshicoco

損害保険ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川 耕治）の子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 廣臣、以下「Mysurance」）と株式会社Oshicoco（本社：東京都渋谷区、代表取締役：多田 夏帆、以下「Oshicoco」）がタッグを組んで開発した「推し活キャンセル保険」が、このたび2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

今回の受賞を記念し、「グッドデザイン賞受賞記念！推し活遠征応援キャンペーン」を展開いたします。本キャンペーンを通じて、より多くのオタクの皆さまに、推し活キャンセル保険を知っていただき、推しに会うための遠征のキャンセルに伴う金銭的な負担の解消に活用いただくことを切に願っております。キャンペーンの詳細は本リリース末尾をご確認ください。

なお、Mysuranceは2024年に受賞した「愛車PROTECT トヨタのミニ車両保険」に続き、保険業界としては史上初となる2年連続でのグッドデザイン賞受賞となります。

1．推し活キャンセル保険とは

“オタクの遠征”に向き合い、「推しに会うために、国内外を飛び回りたい！」「推し活資金を有益に使いたい！」という推し活層に対して、「キャンセル保険の存在を知って欲しい」「保険商品をわかりやすく伝えたい」といった想いで「推し活キャンセル保険」専用サイトを開設しております。

詳細は、以下をご参照ください。

・「推し活キャンセル保険」専用サイトはこちら(https://www.mysurance.co.jp/service/travel-cancel/oshikatsu/?extraField1=ohpnews&extraField2=TougouOshikatsu20251015)

・「推し活キャンセル保険」の開発の背景や今回の取組に関するMysuranceの想いについてはこちら(https://www.mysurance.co.jp/news/2025-03-31)

・グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページはこちら(https://www.g-mark.org/gallery/winners/32167?text=Mysurance)

2．グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

本取組は、保険という堅い金融商品を「推し活」という文化的文脈に翻訳し直すことで、新しいユーザー接点を創出した点が秀逸である。専門用語をオタク用語に変換し、四コマ漫画や実体験談を用いた専用サイトは、これまで保険に関心を持ちにくかった若い世代にも共感と自分事化を促す。単なるUI/UX改善にとどまらず、「保険金＝損失補填」を「推しに再会するための軍資金」と再定義した発想は、金融をポジティブな体験価値に転換したサービスデザインといえる。また、推し色に応じたUIカスタマイズなど遊び心ある実装を通じ、企業の本気度と文化への理解が伝わり、利用者からも支持を得ている。経済的損失を補償するだけでなく、「好き」を安心して楽しめる社会基盤を築こうとする姿勢は、制度と文化をつなぐデザインの新たな可能性を示している。

3．グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Ｇマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

グッドデザイン賞公式HPはこちら(https://www.g-mark.org/)

4．「グッドデザイン賞受賞記念！推し活遠征応援キャンペーン」について

「グッドデザイン賞受賞記念！推し活遠征応援キャンペーン」を展開します。

キャンペーン期間

2025年10月15日15：00～2025年10月31日23：59

賞品

ニコン双眼鏡（ACULON T02 10x21）：5名様

アーティストの表情やパフォーマンスなど、見たいシーンをクローズアップして楽しめます。10倍なら、さらに見たいシーンをつぶさに見ることが可能。

まるで最前列にいるような臨場感で、アーティストをより身近に感じることができ、特別な感動が味わえます。ライブやコンサート会場はもちろん、劇場、スタジアムなどでも邪魔にならないコンパクトサイズ（195g）です。

デジタル推し活御守り：100名様

Mysuranceが加入者特典として配布している御守りです。この御守りは京都にある芸能の神様で有名な車折神社にお願いをして祈祷してもらった特別なものです。

3Dデジタル推し活御守り（実物の御守り）：1名様

Oshicocoの人気商品「推し好き守り」の一番人気「当選・良席（赤色）です。

おいせさん お浄め塩スプレー：20名様

当落確認や座席確認の前にシュッとひと吹き。推し活アイテムとしても話題の一品です。

※デジタル賞品は、専用のURLを通じて配布します。デジタル賞品およびダウンロード用URLの再配布・転売は禁止します。

※賞品の返品・交換はできません。

※画像はイメージです。

応募方法

１. Mysurance公式Xアカウント@mys_oshikatsuをフォロー。

２. 本キャンペーン投稿を「いいね」および「引用リポスト」。

３. 引用リポストに以下をすべて含めて投稿してください。

・ハッシュタグ：#推し活キャンセル保険

・メンション：@mys_oshikatsu

・あなたの推しの名前と、参加予定の（または参加したい）イベント名

・「遠征への熱い想い」

※キャンペーン詳細はMysurance公式X（@mys_oshikatsu）の投稿をご確認ください。

当選発表

・当選者にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。Mysuranceを装った不審DMにはご注意ください。

・当選連絡は11月中旬頃を予定しています。

・当選者には、賞品発送のために必要な個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）を入力いただくフォームをご案内します。

ご提供いただいた情報は、賞品発送の目的にのみ利用し、発送完了後に速やかに破棄します。

注意事項

・応募にあたっては、Xの利用規約を遵守してください。

・本キャンペーンはXが関与・支援・承認・運営するものではありません。

・通信環境の不具合、投稿データの破損や喪失等に関して、Mysuranceは一切の責任を負いません。

・当選者への通知は公式Xアカウントのダイレクトメッセージ（DM）で行います。DMを受信できない設定になっている場合、当選は無効となることがあります。

・当選の権利を第三者へ譲渡・換金・転売することはできません。

・不正な応募、虚偽の記載、公序良俗に反する内容などが確認された場合、応募・当選は無効となります。

・住所が不明確、または転居などにより賞品をお届けできない場合、当選は無効となる場合があります。

・賞品の内容は予告なく変更となる場合があります。

応募規約

詳細な応募規約は以下の専用ページをご確認ください。

応募規約ページ(https://www.mysurance.co.jp/campaign/202510/)

【お問い合わせ】

Mysurance（マイシュアランス）株式会社 マーケティング部広報G

sys_marketing@mysurance.co.jp

株式会社Oshicoco 広報担当

contact@oshicoco.co.jp

※抽選方法や当選についてのお問い合わせは受け付けていません。あらかじめご了承ください。