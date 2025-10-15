期間限定イベント「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」を開催

株式会社ニッスイ

株式会社ニッスイ(代表取締役社長執行役員 田中 輝、東京都港区)は、魚の新しい楽しみ方を提案するイベント「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」を、東急プラザ原宿「ハラカド」(東京都渋谷区)6・7階屋上テラスで10月30日～11月7日の9日間限定で開催、「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)を使った新感覚スイーツ「フィッチュロス」を無料(数量限定)で提供します。

イベントのキービジュアル「ハラカド」6・7階 屋上テラスの会場イメージ

日本国内における食用魚介類の一人当たりの消費量は過去約20年で半分程度にまで減少しており(*1)、2011年には肉類の消費量がこれを上回りました。魚介類の消費減少の理由として、調理や後片付けに手間がかかることなどが挙げられています。



ニッスイでは、白身魚のすり身を使用した「フィッシュソーセージ」や「ちくわ」など、いつでも手軽に食べられる魚の加工食品を長年にわたり提供してきました。このたび、若年層にもっと魚を食べてほしいという思いから、水産庁が定める「いいさかなの日」(11月3～7日)を機に、「フィッシュソーセージ」や「ちくわ」を使った「フィッチュロス」を提供するイベント「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」を開催します。「フィッチュロス」は、若い世代に人気のある「チュロス」をモチーフにした新感覚スイーツです。

イベントでは、「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)を使った「フィッチュロス」2種類各1本とディップソース2種類を無料提供します。ディップソースは、8種類の中からお好きなソースを2種類お選びいただけます。



*1 ピーク時の2001年の食用魚介類の年間消費量40.2kgに対して2023年は21.4kg(出典：水産庁『令和5年度水産白書 』)

会場には、「おさかなのソーセージ」・「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)や、2種類の「フィッチュロス」をモチーフにした巨大オブジェが登場。また、「ハラカド」6階から7階の屋上テラスに上がる階段には、「ちくわ」と「フィッチュロス」をイメージしたテーブルを設置。ユーモアと遊び心あふれる空間で、楽しいひとときをお過ごしいただけます。さらに、来場者から「魚がもっと食べたくなる新しい“食”のアイディア」を募集し、参加するとオリジナル巾着がもらえる企画も実施します。

■イベント開催概要

名 称：「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」

日 時：2025年10月30日(木)～11月7日(金)12:00～18:00 ※30日のみ14:00～18:00

会 場： 東急プラザ原宿「ハラカド」6・7階 屋上テラス(東京都渋谷区神宮前6-31-21)

・数量限定のため、当日ご用意分がなくなり次第終了とさせていただきます。

・会場の混雑状況によっては、入場制限をさせていただく場合があります。

・「フィッチュロス」は商品として販売する予定はございません。

■「フィッチュロス」の特長

外はカリッと、中はもっちりな「カリもち食感」を実現しました。

・フィッシュソーセージの「フィッチュロス」(「おさかなのソーセージ」使用)

表面にまぶした砂糖の上品な甘さとフィッシュソーセージの旨みが調和し、くせになる味わいです。

・ちくわの「フィッチュロス」(「おいしいものをちょっとだけ」使用)

ひと口かじると、ちくわ本来のやさしい甘みがふわっと広がり、ちくわの風味があとを引くおいしさです。

■8種類のディップソース

・レーズンバタークリーム：レーズンとリッチなバターの相性抜群。バターのコクはそのままにふんわりと仕上げたソース。

・レモンクリーム：フレッシュなレモン果肉と果汁を贅沢にブレンドし、丁寧に甘みを加えた爽やかなソース。

・いちごのコンフィ＆ホイップ：生クリームに甘酸っぱいイチゴを加えたフルーツ感あふれるソース。

・抹茶ティラミス：マスカルポーネのクリーミーさと、抹茶のほろ苦くも芳醇な香りが合わさったソース。

・チョコレート：香り豊かなチョコレートとココアなどをブレンドした、とろけるような口どけのオリジナルチョコレートソース。

・アイオリバジル：卵不使用マヨネーズのなめらかさをベースにバジルの香りが豊かに広がるソース。

・たくあん＆クリームチーズ：甘じょっぱい和のアクセントと、洋風のクリームチーズが織りなすさっぱりした後味のソース。

・わさびクリーム：清涼感あるワサビの香りを口溶けのよいふわふわのクリームに丁寧に閉じ込めたソース。

会場で提供する「フィッチュロス」とディップソースディップソースは8種類から2種類を選んでいただけます。

■会場イメージ ・オリジナル巾着

会場イメージ会場イメージオリジナル巾着

■「おさかなのソーセージ」

おさかなと植物性素材が主原料で、1本でたんぱく質6.3gとカルシウム350mg(約1/2日分のカルシウム)が摂れる特定保健用食品(カルシウム)*2です。

いつものお料理にプラスしても、そのままでもおいしく召しあがれます。

常温で保存が可能で持ち歩きでき、アウトドアシーンやスポーツの合間の栄養補給などでも大活躍しています。



*2 許可表示：この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減する可能性があります。

■「おいしいものをちょっとだけ」

ちくわをよく利用される方に向けてよりおいしいちくわを味わっていただくために2013年3月に発売しました。

商品名は、上質なすり身ならではの色の白さとプリプリとした弾力ある食感、焼いた皮の香ばしさと、使い切りできる3本入りといった商品特長そのものを表しており、練り製品としてはユニークなネーミングです。

いずれも原材料のすり身の製造工程や製品そのものの製造工程で卵を使用しない、ニッスイ独自の「たまごフリー」であるため、卵アレルギーの方も安心して召しあがれます。

■「GOOD FOODS for YOU!」プロジェクト

ニッスイは「GOOD FOODS for YOU!」すなわち「人々により良い食をお届けしたい」という志のもと、研究開発や独自のグローバルネットワークを通じて、食の新たな可能性を追求しています。「GOOD FOODS for YOU!」という志のもと、新しい"食"を創造し、健やかな生活とサステナブルな未来の実現に貢献します。