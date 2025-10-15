徳島県

徳島県は、「行政実務経験者採用（第3期）」の募集を開始しました。

「行政実務経験者採用」は、国や他都道府県等で正規職員として勤務した経験のある方を対象とした試験です。

「即戦力」となる皆さんの応募をお待ちしております！

【行政実務経験者採用】

1．募集職種

行政事務、電気、電気(設備)、機械、機械(設備)、建築、総合土木、農業、農業(畜産)、林業、水産、薬剤師、管理栄養士、心理、保健師、化学、福祉、獣医師

2．採用予定人員

10名程度

3．募集期間

令和7年10月14日(火)から令和7年11月25日(火) まで

4．採用予定時期

原則として令和8年4月1日を予定しています。

5．主な受験資格

１.昭和41年4月2日以降に生まれた者

２.「国」又は「都道府県及び政令指定都市などの人事委員会を置く地方公共団体」における正規職員として3年以上の職務経験を有する者であって、採用予定日が当該団体を退職後10年以内である者

３.次の職種については、該当する資格又は免許を有する者

・薬剤師・管理栄養士・保健師・獣医師:当該免許を有する者

・福祉:次のアからウのいずれかに該当する者

ア 児童福祉司任用資格を有する者

イ 児童自立支援専門員任用資格を有する者

ウ 社会福祉主事任用資格を有する者

○詳しくは、県ホームページをご参照ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo/7307783/