JTB社員2名がデフリンピック2025東京大会に日本代表選手として出場

株式会社JTB

株式会社JTBは、2025年11月15日～26日に開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」に、当社社員2名が日本代表選手として出場することをお知らせいたします。

【出場選手】

辻 悠佳/つじ ゆか （左側）

l 競技：オリエンテーリング

l 競技予定日： 2025年11月18日～21日 ※全日出場予定

l オリエンテーリング競技日程

石原 美海/いしはら みなみ （右側）

l 競技：デフバレーボール

l 競技予定日：2025年11月16日～24日（予定）

l 東京2025デフリンピック競技日程（デフバレー）

【JTBのデフリンピック支援について】

JTBは、2024年11月に「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」のデフリンピック・トータルサポートメンバーとして協賛契約を締結し、パラスポーツの振興と多様性の推進に取り組んでおります。今回、当社社員が日本代表選手として出場することで、より一層大会への想いを深めております。

ニュースリリース：JTBは「第25回夏季デフリンピック競技大会」に協賛します～「違いを価値に、世界をつなぐ。」～ (https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2024/11/26_jtb_deaflympics2025-games.html)

【JTBのDEIBへの取り組み】

JTBは「違いを価値に、世界をつなぐ。」をテーマに、多様な人々が幸せに暮らせるサステナブルな社会の実現を目指し、DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）への取り組みに注力しています。人権の尊重を企業の最も重要な社会的責任と位置づけ、あらゆる企業活動においてフェアな環境づくりに邁進しています。社員が代表選手として世界の舞台で活躍することは、まさに当社のDEIBの理念を体現するものです。日本で初開催となる記念すべき大会で、スポーツを通じて世界の人々とつながり、多様性の素晴らしさを発信する貴重な機会となります。今回の社員の代表選手出場は、当社が推進する「誰もが多様性をもって活躍できる環境づくり」の成果の一つであり、今後もスポーツを通じた多様性の推進と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【デフリンピックとは】

デフ＋オリンピックのことであり、デフ(Deaf)とは、英語で「耳がきこえない」という意味で、国際的な「きこえない、きこえにくい人のための国際スポーツ大会」です。4年に1度、夏季大会と冬季大会がそれぞれ開催され、耳のきこえない人のために様々な工夫がされています。

【大会概要】

大会名称： 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

大会期間： 2025年11月15日～11月26日（12日間）

参加者数： 各国選手団等約6,000人

参加国： 70～80か国・地域

大会会場： 駒沢オリンピック公園総合運動場、東京体育館ほか

（東京2025デフリンピック大会情報サイト：https://deaflympics2025-games.jp/）