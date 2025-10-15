海とヨットのカレンダー『UNDER SAIL 2026』発売！

株式会社ジーライオン

UNDER SAIL（アンダー・セイル）とは「帆走」のこと。ヨット＆ボートの専門誌『Kazi』『ボート倶楽部』などを発行する舵社のオリジナルカレンダー『UNDER SAIL 2026』は、世界各国の海を帆走るヨットの写真で構成した大判カレンダーです。

1年12カ月＋表紙の13点の写真を撮影したのは世界屈指のマリンフォトグラファー、矢部洋一さん。

矢部さんが写真で追い求めるテーマは、風、光、そして海。

「写真機を持って、いろいろな海をめぐっている。風を写したいと、いつも思いながら」──と言う矢部さんが切り撮った、力強く美しいセーリングシーンが毎月の暦を彩り、自宅やオフィスでも爽やかな潮風を感じられるカレンダーです。

表紙の写真は、カリブ海アンティグア島沖をセーリングするクラシックヨット〈アイリーン〉

クラシカルなヨットから最新鋭のレース艇まで、さまざまなセールボートが毎月の暦を彩ります

レースシーンだけでなく、スペインのクルージングスポットやアイルランドのハーバー、仏領ポリネシアのラグーンに停泊するヨットなどの写真も収載しています

商品詳細

『UNDER SAIL 2026』を印刷した平河工業社で刷り具合を確認する矢部洋一さん（奥）。手前は同社でプリンティングディレクターを務める“網点の魔術師”桐原淑郎さん。撮影と印刷という二人のハイレベルな技術の融合により、素晴らしいカレンダーが仕上がりました

■UNDER SAIL 2026

・マリンフォトグラファー、矢部洋一による厳選フォト13枚綴り

・縦600mm×横450mmの大型サイズ

・毎週土曜日の欄に東京標準港における日の出・日の入り時刻を掲載

・定価：3,300円（税込）

カレンダー詳細（舵社HP） :https://www.kazi.co.jp/calendar/undersail2026/undersail2026.htmlAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/480725412X

