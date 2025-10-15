「ニフティ不動産アプリ」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志、証券コード：4262）が運営する不動産物件情報検索アプリ「ニフティ不動産アプリ」が、2025年10月15日に発表された2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を、システム・サービスカテゴリにおいて受賞いたしました。

当社では、このたびの受賞を、長年にわたりユーザーの声に耳を傾け、利便性と体験価値を追求してきた歩みが評価された結果と考えております。これからも住まい探しという人生の大きな意思決定に寄り添い、誰にとっても使いやすく信頼されるサービスを提供し続けるとともに、さらなるサービスの品質と価値、そしてブランドイメージの向上に努めてまいります。

ニフティ不動産アプリ公式ページ :https://myhome.nifty.com/apps/

直感的な物件検索体験を追求し、新しい住まい探しのあり方をデザイン

「ニフティ不動産アプリ」は、2013年11月のリリース以来、ユーザー調査を起点に開発を進めてきました。複雑になりがちな不動産情報を一元化し、スマートフォンで直感的に操作できるようUI/UXを設計。一人ひとり異なるニーズと行動パターンに寄り添い、最適な検索体験を届けるべく、賃貸版と購入版、2つのアプリを提供しています。

2025年3月末には累計1,200万ダウンロードを突破。掲載物件情報数は1,400万件以上、こだわり条件数は150以上を備え、住まい探しに不慣れな方でもスムーズに操作できる、誰もが自分に合う理想の住まいに出会える体験を提供するアプリへと進化を遂げています。

本アプリの特長は、何よりも「ユーザー起点の体験設計」にあります。直感的な操作性を重視したUI/UXをベースに、住まい探しの手間を軽減し、意思決定をスムーズに後押しする仕組みを整えています。お気に入り登録した物件に価格変更があった際に通知を受け取れる「価格変更Push」（iOS／購入版）や、他ユーザーの注目状況をリアルタイムでお知らせする「お気に入りPush」（iOS、Android／賃貸版・購入版）などがその代表です。

さらに、複数の不動産会社が撮影した写真をまとめて確認できる「すべての写真」（iOS、Android／賃貸版）や、閲覧履歴・行動履歴に基づくレコメンド機能「For You」（iOS／購入版）の搭載、利用環境に応じた導線設計の工夫、さらには色覚多様性に配慮したカラーユニバーサルデザインの採用など、細部にわたる改善を積み重ねてきました。

今後も市場動向やユーザーの変化に柔軟に対応し、住まい探しの課題解決に貢献してまいります。

【グッドデザイン賞審査委員による評価コメント（公開コメントより）】

家や土地を購入したり、借りようとするとき、不動産情報サイトによって掲載物件が微妙に異なるため、目的の物件を探し当てるのに苦労した経験のある方は少なからずいるのではないだろうか。本対象はこの課題に着目し、大手不動産情報サイトを横断検索して、物件情報を一元化する仕組みを構築している。本サービスを実現するために、複数のパートナーとの関係構築やシステム連携に注がれたであろう並々ならぬ努力にも敬意を表したい。

受賞概要はこちらからご覧いただけます。

https://www.g-mark.org/gallery/winners/30613

【受賞に寄せてのコメント】

LIFESTYLE事業本部長 西 慶一郎

複雑になりがちな不動産情報の検索を、誰にとっても迷わず・納得できる体験へと変えていきたい。その思いを形にした「ニフティ不動産アプリ」をご評価いただき、大変光栄に思います。

今回ご評価いただいたのは、単なる検索機能の利便性ではなく、価格通知や人気物件の動向など、意思決定を支える仕組みを含め、住まい探し全体をデザインする姿勢そのものだと受け止めています。住まいは人生の基盤であり、将来を形づくる大切な選択です。だからこそ私たちは、情報量の豊富さに加え、誰にとっても直感的で使いやすい体験を届けることにこだわってきました。今後もユーザー一人ひとりの声に寄り添い、住まい探しに新しい価値を提供し続けてまいります。

【グッドデザイン賞について】

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーション活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

http://www.g-mark.org/

【2025年度グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」】

「ニフティ不動産アプリ」は受賞プロダクトとして、11月1日(土)～11月5日(水)に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」に出展いたします。

会場では、2025年度受賞を含むグッドデザイン賞受賞製品を販売するポップアップストアがオープン。長年愛され続けるデザインに贈られる「ロングライフデザイン賞」の受賞作品も紹介されます。

※「ニフティ不動産アプリ」の展示はミッドタウンタワー内カンファレンスで行われます。

会期：11月1日(土)～11月5日(水) 11:00ー19:00 ※初日13:00開場、最終日18:00閉場

会場：東京ミッドタウン（東京・六本木）

入場無料

「ニフティ不動産アプリ」グッドデザイン賞受賞記念キャンペーンを開催！

このたび、「2025年度グッドデザイン賞」を受賞したことを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めてキャンペーンを開催いたします。「探しにくい」を解決する直感的な操作性とユーザー起点の体験設計が高く評価された「ニフティ不動産アプリ」を、ぜひこの機会にお使いいただき、その独自の操作性を体験していただきたいと考えています。

◇実施期間

2025年10月15日(水) ～ 11月9日(日)23:59まで

◇応募方法

１．ニフティ不動産X公式アカウント（@niftymyhome）をフォロー

２．A賞：対象ポストをリポスト

３．B賞：Wチャンス！「ニフティ不動産アプリの良いところ」や「ニフティ不動産と言えば？」などニフティ不動産の魅力を、対象ポストにリプライでコメントして応募完了

◇賞品・人数

A賞：Amazonギフトカード 3,000円分 15名様

B賞：Amazonギフトカード 10,000円分 5名様

◇当選発表

・厳正な抽選により当選者を決定します。

・当選された方にのみ、当選通知を順次ご連絡します。

◇キャンペーン主催者

ニフティライフスタイル株式会社

キャンペーンの詳細はこちら :https://myhome.nifty.com/campaign/2025gooddesign/

＼Because／ニフティ不動産

「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,400万件以上（2025年5月現在）を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線など、さまざまな探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件に合う新着物件をタイムリーにチェックすることも可能。便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しております。

・＼Because／ニフティ不動産：https://myhome.nifty.com/brand/

・ニフティ不動産公式サイト：https://myhome.nifty.com/

・注目の街ベスト100！年間ランキング2025｜賃貸

関東版 https://myhome-style.com/column/rent/250127431625/

関西版 https://myhome-style.com/column/rent/250206433704/

ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、ライフスタイル領域における利用者一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を手掛けております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」ことをパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。



・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/