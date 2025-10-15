【R7.10月開催】わかもの就活フェア２０２５＠とくしま参加者募集！
高校生～35歳未満の方のための企業説明会＆就職面接会を開催します。
会社の説明を聞くだけでもOK。就活前の業界研究にも活用できます。
ハローワーク、船員求人（海のハローワーク）の相談ブースもあります。
入退場自由！履歴書不要！ぜひ会場へお越しください。
日時
2025年10月21（火）
第一部:10:00～12:00（受付開始 9:30）
第二部:13:30～15:30（受付開始 13:00）
場所
四国大学交流プラザ3階・5階
（徳島市寺島本町西2丁目35-8）
対象
・2026年3月高等学校卒業予定者
・2026年3月大学等卒業予定者及び卒業後概ね3年以内の既卒者
・35歳未満の一般求職者
・2027年3月大学等卒業予定者（企業説明のみ）
就活フェアの詳細
下記URLよりご確認ください。
https://jakunen-tokushima.mhlw.go.jp/goudoupure/
主催
徳島労働局／各ハローワーク／徳島県／徳島県若年者就職サポートセンター
お問合せ先
徳島県若年者就職サポートセンター（ジョブカフェとくしま）
TEL：088-602-1188