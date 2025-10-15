【R7.10月開催】わかもの就活フェア２０２５＠とくしま参加者募集！

徳島県

高校生～35歳未満の方のための企業説明会＆就職面接会を開催します。

会社の説明を聞くだけでもOK。就活前の業界研究にも活用できます。

ハローワーク、船員求人（海のハローワーク）の相談ブースもあります。

入退場自由！履歴書不要！ぜひ会場へお越しください。

日時

2025年10月21（火）

第一部:10:00～12:00（受付開始 9:30）

第二部:13:30～15:30（受付開始 13:00）

場所

四国大学交流プラザ3階・5階

（徳島市寺島本町西2丁目35-8）

対象

・2026年3月高等学校卒業予定者

・2026年3月大学等卒業予定者及び卒業後概ね3年以内の既卒者

・35歳未満の一般求職者

・2027年3月大学等卒業予定者（企業説明のみ）

就活フェアの詳細

下記URLよりご確認ください。

https://jakunen-tokushima.mhlw.go.jp/goudoupure/

主催

徳島労働局／各ハローワーク／徳島県／徳島県若年者就職サポートセンター

お問合せ先

徳島県若年者就職サポートセンター（ジョブカフェとくしま）

TEL：088-602-1188