【西熱海ゴルフコース】熱海産橙を使用したデカ盛りチャレンジメニューを販売

写真拡大 (全3枚)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、食欲の秋にちなみ昨年ご好評いただいた「デカ盛りチャレンジメニュー」を販売いたします。デカ盛りシリーズ第2弾と銘打つ今年のメニューは「熱海産橙香る森の恵みのクリームパスタ」。熱海特産の橙（だいだい）をパウダー状にし、仕上げにふりかけることで、柑橘の深い香りが漂い、食欲をそそります。デカ盛りメニューは1名さまで20分以内に完食するとプレゼントを進呈いたします。さらに通常の1人前メニューもご用意しておりますので、幅広いお客さまにお楽しみいただけます。


西熱海ゴルフコースは今年4月にクラブハウス改修など約1年をかけた改修工事を終えてリニューアルオープン


しました。今後も地域の食材を活かしたメニューや快適なサービスを提供することで当施設ならではの体験をお届けしてまいります。



熱海産橙香る森の恵みのクリームパスタ

レストランからの景色は絶景パノラマビュー

熱海市街地と初島大島を望む絶景コース

◆秋のデカ盛りチャレンジメニュー概要◆


【商 品 名】　熱海産橙香る森の恵みのクリームパスタ


【内　 容】・デカ盛り3（3人前）\4,400（税込）


・デカ盛り2（2人前）\3,400（税込）


・通常メニュー（1人前）\2,400（税込）


【完食プレゼント】


条件：1名さまで20分以内


デカ盛り3／ゴルフボール1ダース


デカ盛り2／西熱海GCオリジナルツアーティー


【販売期間】　2025年10月12日(日)～11月30日(日)


【提供場所】　西熱海ゴルフコース　レストラン


【営業時間】　9:30A.M.～1:30P.M.


【ご予約・お問合せ】　西熱海ゴルフコース　TEL：0557-84-1111