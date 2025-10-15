半年間カートリッジ交換不要のポット型浄水器「トレビーノ(R)PT307SLV」「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

東レ株式会社

東レ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大矢 光雄）が開発・販売する家庭用浄水器「トレビーノ(R)PT307SLV」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会、2025年10月15日発表）を受賞しました。

本製品は、JIS規格16項目除去の高除去性能を備えながら、素早くろ過する「スピード浄水」を実現し、さらに半年間カートリッジ交換不要※ の長寿命（交換目安600L／約6か月）を実現したポット型浄水器です。デザイン面では、冷蔵庫のドアポケットや小型冷蔵庫にもすっきり収まるコンパクトな設計を採用しています。

※1日3L使用の場合。交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。

今回の受賞に際しては、以下のような評価コメントが寄せられました。

「普及率、品質ともに優れた日本の水道水を浄水器を用いて、飲用や調理に使う事はとても合理的である。この製品はユーザーの声を丁寧に拾い上げる事で、冷蔵庫内に無駄なく収まる本体部のデザインは既存モデルを継承し、濾過材や構造にまで踏み込んでカートリッジの改善に注力した点を評価した。

高い浄水性能はそのままに、カートリッジの寿命を3倍にまで高め、交換頻度が1年に6回から2回程度にまで低減した事は、ユーザーにとってメリットが非常に大きいはずだ。」

このように、ユーザー目線に立った製品設計が高く評価され、今回の受賞につながりました。

2025年度グッドデザイン賞の表彰式は11月4日（火）に東京ガーデンシアター（東京都江東区有明）にて開催されます。また、11月1日（土）から11月5日（水）まで東京ミッドタウンにて開催される受賞発表展「グッドデザインエキシビジョン2025」 にトレビーノ(R) PT307SLＶが本年度の受賞作として展示されます。

商品特徴

◆浄水能力600Lの長持ち6ヶ月寿命

1日3L使用して6ヶ月間ご使用いただける長寿命タイプ。カートリッジ交換の手間や

ペットボトルごみの量の削減にも貢献します。

◆スピード浄水（1Lを約3分でろ過※1）でおいしいお水をすぐに使えるスピード浄水でタイパ（タイムパフォーマンス）を向上。使いたいときにすぐに浄水できるので、待ち時間が気になりません

（赤色矢印）水道水（原水） （水色矢印）浄水

◆安心のJIS16項目除去の高除去タイプ。PFAS（有機フッ素化合物）の一種であるPFOSおよびPFOAも除去※2

この商品で除去できる物質

＜“おいしさ”項目＞

遊離残留塩素、2-MIB（カビ臭）、陰イオン界面活性剤、フェノール類、ジェオスミン

＜“安心”項目＞

総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT（農薬）、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、

クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、

PFOS及びPFOA

※1水質・水温や季節、地域、注ぎ方などの使用状況により、ろ過に時間がかかったり、早まったりする場合があります 。

※2 浄水器協会自主規格「JWPAS B.210浄水器の除去性能試験方法に関する規格基準」に基づく試験を実施し、80%以上除去できることを確認済みです。

◆冷蔵庫にすっきり収まるコンパクトデザイン

冷蔵庫のドアポケットの前列・後列はもちろん、小型冷蔵庫のドアポケットにもすっきり収まる、スぺパ(スペースパフォーマンス)に優れたデザインを採用。

飲料用にウォーターポット（ピッチャー）としてご使用いただけるほか、ひとり暮らしの方にもおすすめのアイテムです。

冷蔵庫のドアポケットに収まる コンパクトデザイン

◆ 透明ブルーのカートリッジ交換目安ダイヤル

カートリッジ交換時期を設定でき、交換目安がひと目で

確認できます。

ブルーの交換目安ダイヤル

◆安心の日本製

商品概要

トレビーノ(R)について

「トレビーノ(R)」は東レ株式会社の家庭用浄水器ブランドです。ポット型浄水器「PTシリーズ」をはじめ、蛇口直結型浄水器「カセッティ(R)シリーズ」「スーパーシリーズ」、アンダーシンク浄水器「トレビーノ(R)ブランチ」、浄水シャワー「トレシャワー(R)シリーズ」など、幅広いラインアップを展開しています。

トレビーノは1986年の発売以来、今年39周年を迎えました。これからも皆さまのご家庭においしく・安心なお水をお届けできる浄水器の開発に努めてまいります。

トレビーノ(R) ブランドサイト：https://www.torayvino.com/

トレビーノ(R) 公式Instagram：https://www.instagram.com/torayvino_official/

＜グッドデザイン賞とは＞

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまでの受賞件数は50,000件以上にのぼり、受賞のシンボルである「Ｇマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。