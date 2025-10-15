『Delta Force』ｘ『Goose Goose Duck』期間限定コラボ開催！Steam同時接続者数25万人突破＆2026年のUnreal Engine 5移行計画も発表

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なFPSゲームを手掛けるTeam Jadeは本日、世界的人気を誇るサバイバルパーティーゲーム『Goose Goose Duck（グースグースダック）』との期間限定コラボイベントを開催することを発表しました。

本コラボでは、戦術シューター『Delta Force』のゲーム内に『Goose Goose Duck』をテーマにした限定ウェポン外観やチャームが登場。プレイヤーは新たに追加された特別アイテム「奇妙なタマゴ」を孵化させることで、これらのコラボ限定報酬を無料で入手することができます。

■「奇妙なタマゴ」を孵化させて限定アイテムを手に入れよう！

プレイヤーは2回の「ウォーフェアモード」プレイごとに1個の奇妙なタマゴを入手可能。さらに、各オペレーションマップ上に隠された鳥の巣からも発見できるかもしれません。戦場のあちこちに散らばるタマゴを探し出し、自分だけのスタイルで戦場を彩りましょう！

コラボトレーラー「『Goose Goose Duck』コレクションチャームシリーズ「ガチョウの足跡」も公開中です。遊び心あふれる映像をぜひチェックしてください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HCyYPpO9ShQ ]

■ Steam同時接続者数25万人を突破！ 次世代への進化も始動

『Delta Force』は先日開幕した新シーズン「ウォーアブレイズ」の配信を皮切りに、Steam同時接続者数25万人という記録的な数字を達成しました。本シーズンでは、新オペレーター、ジェット戦闘機、新マップ、コンソール版での120FPS対応など、多彩なアップデートを実施。既存プレイヤーのみならず、新たなファン層からも熱い支持を集めています。

さらに、開発チームであるTeam Jadeは最新の開発者配信で、2026年に向けた次世代計画を発表しました。今後、『Delta Force』はUnreal Engine 5への完全移行を予定しており、ゲーム全体を覆うフルシーン破壊表現や新たなビジュアル体験の導入が進行中です。「戦場そのものを破壊できるリアリティ」を目指し、シリーズはさらなる進化を遂げようとしています。

■『Delta Force Invitational』ウォーフェアモード向け世界大会開催決定！賞金総額20万ドル（約3,050万円）

この度、『Delta Force』のウォーフェアモード世界大会「Delta Force Invitational Warfare」に出場する日本代表選抜チームの応募受付を開始しました。

本選抜は、2025年12月8日(月)から12月14日(日)にかけてベトナムで開催されるウォーフェアモード世界大会へ、日本代表として渡航し、世界と戦う20名の選手＋リザーバーを選出することを目的とします。

選考フローは以下の通りです。

1.応募フォームの回答をもとに、1次予選【書類審査】を実施。

2.書類審査合格者に対し、11月1日(土)の2次予選【オンライン予選】への進出をDiscordにて連絡。

3.オンライン予選の結果、日本代表20名＋リザーバーを内定。

世界への挑戦権を獲得したいプレイヤーの皆様からの熱意あるご応募をお待ちしております。

応募フォーム：https://forms.gle/wXEqoYrYavGHxJnW8

運営 Discord サーバー：https://discord.gg/GFXaY25bk2

※今後の連絡はすべてDiscordで行います。選抜への挑戦者は必ずご参加ください。

※本件に関するお問い合わせは、Discordサーバーでご連絡ください。

『Delta Force』の詳細情報は、公式ウェブサイトおよびYouTubeチャンネルをご覧ください。さらに、X（旧Twitter）でも最新アップデート情報を随時発信中！ぜひフォローして、最新ニュースをお見逃しなく。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。