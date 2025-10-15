メタバース・ゲーム内広告配信プラットフォーム「アドバーチャ」が掲載先ゲーム数550タイトルを突破！
アドバーチャ株式会社（所在地：東京都北区、代表取締役社長：水野 征太朗、以下「アドバーチャ」）は、メタバース広告プラットフォーム「アドバーチャ」において、広告モニターを設置いただいたメタバース・ゲーム数の累計が550タイトルを突破したことをお知らせいたします。
アドバーチャは、スマホアプリやブラウザゲーム等、様々なメタバース・ゲームにおいて、ユーザー体験を妨げない自然な形で広告を配信する独自の仕組みを構築しています。
従来のWeb広告や動画広告とは異なり、3D空間内の行動や視線に連動したインタラクティブな広告フォーマットにより、エンゲージメントの最大化とブランド認知の向上を実現してまいりました。
■掲載先ゲーム数550タイトルに！
2025年9月末時点で設置ゲーム数が550タイトルに到達いたしました。（2025年4月末時点で400タイトル）
これはメタバース・ゲーム内広告がゲーム開発者にとって新たな収益源のひとつとして受け入れられ始めていることを示す重要な成果であり、広告・ゲームの両者にとって持続可能なエコシステム構築への一歩となっています。
アドバーチャは今後も、ゲーム開発者とのパートナーシップ強化や、広告効果の可視化、ユーザーエンゲージメントを最大化する広告運用支援、更なる掲載先タイトルの増加に注力し、「体験に溶け込む広告」の新しいスタンダードを確立してまいります。
■ 会社概要
アドバーチャ株式会社
代表者 ：代表取締役 水野 征太朗
会社設立：2022年8月
所在地 ：東京都北区赤羽2-47-8大黒ビル303
URL ：https://corp.ad-virtua.com
事業内容：
メタバース広告プラットフォーム Ad-Virtuaの開発・運用
アプリ開発の受託・コンサルティング
▼ 最新情報はX(旧:Twitter)で発信していますので、ぜひご覧ください。
https://x.com/ad_virtua
▼ Ad-Virtua(アドバーチャ)公式サイト
https://ad-virtua.com
▼ 本件に関するお問合せ先
アドバーチャ株式会社コンタクトフォーム
https://corp.ad-virtua.com/contact