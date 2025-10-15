満足度100％！大好評の1DAY職業体験、2025年11・12月開催。エントリー受付中！

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は2025年冬季1DAY職業体験を開催いたします。今年夏にも開催した同プログラムの参加者満足度は100％と、多くの学生から高い評価をいただいています。こちらでは、営業職コース・商品開発コースの2つから選択可能。仕事や業界について具体的に学びながら、働くイメージをリアルにつかむことができます。現在マイナビ2027にてエントリー受付中です。

選べる2コース！2025年冬1DAY職業体験開催！

【営業職コース】商社で働く営業の仕事を体験してみよう！

実際のクライアント（A社・B社）を想定し、営業する商品を選んでプレゼンに挑戦。「この会社はどんな地域に店舗がある？」「取扱商品の価格帯は？」など、まずは相手を知ることからスタート。

しっかり分析した後は最適の商品を選択！

さて、どんなストーリーで相手の心を動かす？あなたの中の「営業力」が動き出す。

【商品開発職コース】アイデアがかたちに！「売れる商品開発」を体験しよう！

取引先に向けた商品企画をグループで考え、提案プレゼンに挑戦。「どんなニーズがあるか」「どんな人に向けて？」など、あなたの「消費者目線」が新商品を生むカギに！

アイデアに間違いなんてない。お客様の暮らしをよりよくする商品づくりをさあ、はじめよう。

【2コース共通プログラム】

1.ショールーム見学ツアー

まずは当社のショールームを見学していただきます。中には「これ、見たことある！」という商品も！？庭先から玄関・リビング・キッチンまで、暮らしに必要な家具や雑貨が揃う豊富な品ぞろえに、きっと圧倒されるはず！

※WEB開催では見学ツアーはありません。

2.若手社員とのランチ交流会

年齢の近い社員とのランチ交流会は、毎回大好評のプログラム。仕事のやりがいやキャリアの話、就活の悩みまで、ざっくばらんに話せるチャンスです。社員と直接話すことで、一緒に働くイメージがぐっと膨らみます。

※WEB開催では社員との座談会を開催します。

また、各コースのプレゼン後には、社員からのフィードバックもご用意。ワークを通じて、実践的な学びが得られます。

参加者の声

・ショールームは私が想像していたよりもはるかに規模の大きいものでした。商品だけでなく、梱包やポップなど、商品の売り出し方にも工夫がされており、それぞれの要素が売り上げに大きく関係していることが分かった。（商品開発体験/女性）

・営業職体験では、上手く商品を営業する難しさを実感した。また他の人の発表やフィードバックを振り返ると、多くの改善点や課題を見つけることができ、とても勉強になった。（営業職体験/男性）

・商品開発体験では、他の会社のインターンではどこで売るかはあまり触れられなかったが、貴社では「どこで売るか」を考慮して価格設定するというフィードバックをもらい、とても勉強になった。（商品開発体験/男性）

・今の私たちがもつ知識やスキルで提案したものに対してリアルなフィードバックがいただけた点に非常に満足した。（営業職体験/女性）

・座談会にてみなさんが口を揃えて人間関係の良さをおっしゃっていたのが印象に残った。何をするにも人間関係が良くないとストレスになると思うので、とても魅力的だと思う。（営業職体験/女性）

・本当は直接働く方々と会ってお話をしたいと思っていたけれど、座談会などでたくさんの社員の皆さんがお話しする姿を見て、オンラインであっても良い雰囲気で働かれていることがよく分かった。(WEB開催/女性)

担当者からのメッセージ

人事担当者

インターンシップは、仕事や職場のリアルな雰囲気を知るチャンスです。社員との交流を通じて、働く自分をイメージしてみませんか？

私たちの“風通しの良さ”や“人の温かさ”をぜひ感じてください。冬は授業で忙しい方も多いと思いますが、WEB開催もご用意していますので、気軽に参加していただけると嬉しいです。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています♪

【応募方法】

下記URLから（マイナビよりエントリー）詳細をご確認の上エントリーしてください。

https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminarList/index/?corpId=83811

※締め切りは開催日の2週間前頃を予定。