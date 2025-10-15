「広島県・鳥取県共同運用型防災情報システム」が都道府県防災情報システムとして初めて「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本IBMと広島県および鳥取県が構築した「広島県・鳥取県共同運用型防災情報システム」(https://jp.newsroom.ibm.com/2025-08-27-hiroshima-tottori-disaster-management-system)が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

「広島県・鳥取県共同運用型防災情報システム」は、県境を越えた防災支援を可能にする日本初の共同運用プラットフォームとして高く評価されました。本システムのデザインは、日本IBM コンサルティング事業本部 官公庁事業部およびIBM iX（インタラクティブ・エクスペリエンス）部門(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/ibmix)と、広島県総務局県庁情報システム担当が中心となって協働して手がけました。

デザインのポイント

- 複数県が共同運用できる防災情報システムを構築し、災害支援における自治体間の協力・連携を円滑にすること- 防災情報に最適なデザインと柔軟なパーソナライズ性により、防災職員の情報収集と意思決定を迅速化すること- 防災に詳しくないユーザを意識した公開サイトの導線を設計し、住民の避難行動につながる情報発信を行うこと

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

複数県が共同で運用できる防災情報システムを構築し、災害支援における自治体間の協力と連携を円滑にした点が評価された。日本は自然災害が多発する国であり、防災対策は喫緊の課題だが、各県のシステムは県を跨いだ共有が難しいという課題があった。本取組は日本初の共同運用型システムであり、防災DXの新たな形として今後の標準となる可能性を秘めている。防災情報に最適化したデザインと柔軟なパーソナライズにより、誰でも使いやすく、住民の避難行動を促すようデザインされている。

日本IBMは、最先端のテクノロジーと優れたUI/UXデザインを融合し、日本の災害対応の現場が直面する課題の解決および持続的な防災力の向上に貢献してまいります。

グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/33277

参考リンク

- IBM災害対応情報システム(https://www.ibm.com/jp-ja/think/insights/dmis-2024)- 広島県防災Web(https://www.bousai.pref.hiroshima.lg.jp/)- 鳥取県防災Web(https://www.bousai.pref.tottori.lg.jp/)

受賞展の開催情報

11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、受賞作を展示します。

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモー

ションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

https://www.g-mark.org/