『ブレイドアンドソウルNEO』白青山脈初の伝説ダンジョン「狂気の雪人の洞窟」が登場する最新アップデートを10月15日(水)に実施！

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』にて、最新アップデート「狂気の雪人の洞窟」の実施、およびイベント２種の開始をお知らせします。

■最新アップデート「狂気の雪人の洞窟」

【アップデート日時】

2025年10月15日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

白青山脈初の伝説ダンジョン「狂気の雪人の洞窟」が登場します。

「狂気の雪人の洞窟」では、「華麗なる武功書箱」や「白光武器」、「白光首飾り」などの伝説アイテムを獲得できる可能性があります。

また、10月15日(水) 定期メンテナンス後から、11月5日(水) 定期メンテナンス前まで、「狂気の雪人の洞窟」の攻略内容に応じてポイントが付与されるランキングが期間限定で登場します。

ランキング報酬からは、金貨や経験値など豪華報酬が獲得できるので、ぜひダンジョンに挑戦してみてください。

さらに、フィールドのモンスター討伐や、他のプレイヤーを討伐する事で「霊気」を集めると、金貨や新規衣装、材料箱などのアイテムと交換可能な新規フィールド「捨てられた魔賊の巣窟」が白青山脈に登場しました。

この他にも、ワールドボスに参加するだけで戦利品箱が獲得できるように変更が行われ、「デイリー任務金庫」、「ウィークリー任務金庫」での金貨の最大獲得量の増加や、新規デイリークエストの追加など金貨の獲得先を増やすコンテンツ改善が行われました。

≪最新アップデート「狂気の雪人の洞窟」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/updatenews/bns/news/f25/251009updatenews

■ボスラッシュイベントシーズン2

【開催期間】

2025年10月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年11月12日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

白青山脈の特定地域に１日４回沸くイベントボス「暴走雪人」を討伐すると、「暴走雪人の宝箱」を獲得できる「ボスラッシュイベントシーズン2」を開始しました。

「暴走雪人の宝箱」からは、確率で金貨や「昇天石」、「ホン門精魂」などのアイテムを獲得できます。

≪「ボスラッシュイベントシーズン2」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20251015bossrushs2

■ワールドボス報酬強化イベント

【開催期間】

2025年10月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年11月12日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

ワールドボス討伐に参加すると、追加報酬として「[イベント] ワールド ボス タイム ボーナス箱」が獲得できる「ワールドボス報酬強化イベント」を開始しました。

さらに、イベント期間中の金土日限定で「ワールド ボス タイム幸運箱」をプッシュ報酬でお送りします。

ぜひゲームにログインして、ワールドボス討伐にご参加ください。

≪「ワールドボス報酬強化イベント」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20251015worldbossevent

