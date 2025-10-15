【ザ・ギンザ】ジェイアール名古屋タカシマヤにてホリデーPOP UP SHOPを開催　「はじまる。リンデンがくれる特別なとき。」

株式会社資生堂

10月29日（水）～11月4日（火）

ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポット

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」は、2025年10月29（水）～11月4日（火）まで、ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポットにてホリデーPOP UP SHOPを期間限定でオープンいたします。ホリデーシーズンを彩る特別な空間で、日常を忘れ、心がときめくようなひとときをお届けします。

【アートブックがテーマの2種類のホリデーコレクションを数量限定で発売】

今回のホリデーPOP UP SHOPでは、10月1日より発売を開始したアートブックをテーマにしたホリデー限定コレクションのコフレ「ザ・ギンザ ホリデー コレクション 2025」が数量限定で登場します。ホリデーシーズンを迎える季節、特別なギフトをお探しの方へ、自分へのご褒美に。ザ・ギンザが織りなすホリデーの美しい物語をお楽しみください。

【POP UP SHOP限定のザ・ギンザ特製ホリデーアドベントカレンダーキャンペーン開催】

会場ではザ・ギンザ ビューティースタイリストによるカウンセリング体験をご用意し、お一人ひとりのニーズに寄り添い、最適なアイテムをご提案いたします。カウンセリングを受けていただいた方には、感謝の気持ちを込めて特製のホリデーアドベントカレンダーをご用意し、ザ・ギンザのスキンケアアイテムやプチギフトが当たる特別なキャンペーンも実施。ザ・ギンザだから叶う”エンパワリング グロウスキン”をホリデーシーズンの始まりとともに特別な形で体験してください。

＜ザ・ギンザ ホリデーPOP UP SHOP イベント概要＞

期間：2025年10月29日（水）～11月4日（火）10時-20時

店舗情報：ジェイアール名古屋タカシマヤ3階 イベントスポット

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

《ザ・ギンザ ホリデーコレクション》

2025年の冬、本質的な美しさを追求するエッセンシャリストのためのスキンケアブランド「ザ・ギンザ」より、年末のホリデーシーズンに向けた限定コレクションが登場いたします。肌本来の美しさを引き出す「ザ・ギンザ ホリデーコレクション 2025」をホリデーシーズン限定のデザインを数量限定で発売いたします。

【ザ・ギンザ ホリデーコレクション ハイブリッドジェルオイル コフレ】 (希望小売価格：本体 29,700円（ 税込 ）)

ジェルとオイルのハイブリッドでとろけるようになじみ良き巡りで生命美あふれる肌に導き、透明感とつやに満ちた肌に整える数量限定のセットです。

■ ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル n 100mL (現品)

■ ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク n 32mL × 2枚

【ザ・ギンザ ホリデーコレクション リバイタライザー コフレ】 (希望小売価格：本体 60,500円（ 税込 ）)

ジェルとオイルのハイブリッドでとろけるようになじみ良き巡りで生命美ある透明つや肌に整えながら、至福のテクスチャーで乾燥によるダメージを防ぎ、ハリと弾力を感じる肌に導く数量限定のセットです。

■ ザ・ギンザ リバイタライザー 40g (現品)

■ ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル n 35mL

■ ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク n 32mL × 2枚

【ホリデーPOP UP SHOP限定発売】

「ザ・ギンザ ホリデーコレクション ハイブリッドジェルオイル コフレ」ご購入特典

ザ・ギンザ ホリデーコレクション ハイブリッドジェルオイル コフレ(希望小売価格：本体 29,700円（ 税込 ）)をご購入の方に、ザ・ギンザ ボディオイル＜オイル状美容液/20mL＞をプレゼント。

「ザ・ギンザ ホリデーコレクション リバイタライザー コフレ」ご購入特典

ザ・ギンザ ホリデーコレクション リバイタライザー コフレ(希望小売価格：本体 60,500円（ 税込 ）)をご購入いただいた方に、ザ・ギンザ エッセンスローション＜化粧水/50mL＞、ザ・ギンザ エッセンスエマルジョン＜乳液/45mL＞をプレゼント。

「ザ・ギンザ ボディオイル」 ご購入特典

ザ・ギンザ ボディオイル＜オイル状美容液/80mL＞（希望小売価格 22,000円（税込））をご購入の方にザ・ギンザ ボディオイル＜オイル状美容液/7mL＞、ザ・ギンザ シャワーオイル＜ボディ用洗浄料/10mL＞、ザ・ギンザ ボディエマルジョン＜ボディ用乳液/7mL＞、ザ・ギンザ ハンドクリーム＜クリーム/2g＞をプレゼント。

《スキンケアブランド「ザ・ギンザ(THE GINZA)」について》

タイムレスで本質的な美しさを追求する資生堂のプレステージスキンケアブランド。1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの肌の”感知力”を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出し、その人それぞれのどんなときも揺るがない、エンパワリング グロウスキンへと導きます。ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを20年以上かけて研究してきました。ブランドの真髄は新配合の「THE GINZA リンデンエキス（肌保護）*1」と進化した「THE GINZA パーセプティブコンプレックス III(保湿整肌)*2」。年齢や肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できる設計で、洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラが特長のエッセンシャリストスキンケアです。

*1 THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス）（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

ザ・ギンザ オフィシャル サイト : http://www.theginza.com/?rt_pr=trt58

ザ・ギンザ オフィシャル インスタグラム : https://www.instagram.com/theginza_official/

ザ・ギンザ オフィシャル フェイスブック : https://www.facebook.com/THEGINZA

ザ・ギンザ オフィシャル LINE ：https://lin.ee/kmJpM1V