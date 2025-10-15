愛知県が実施する「休み方改革プロジェクト」に伴う「県民の日学校ホリデ-」に合わせて、おトクなきっぷを発売します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は名鉄バス株式会社、岐阜乗合自動車株式会社と連携し、愛知県が実施する「休み方改革プロジェクト」に伴う「県民の日学校ホリデ-」の実施に合わせて、「県民の日 電車バス乗り放題きっぷ」を発売します。

同きっぷは、名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ（小児用）、名鉄バス全線1日乗車券（小児用）と岐阜バス明治村線およびリトルワールド・モンキーパーク線1日乗車券（小児用）がセットになったおトクなきっぷで、150円で発売します。

詳細は下記の通りです。

1．名称

県民の日 電車バス乗り放題きっぷ（小児用）

2．セット内容

（１）名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ（小児用）

（２）名鉄バス全線1日乗車券（小児用）

（３）岐阜バス明治村線およびリトルワールド・モンキーパーク線1日乗車券（小児用）

3．発売期間

2025年10月21日（火）～11月27日（木）

4．設定日

2025年11月21日（金)、25日（火）、26日（水）、27日（木）の4日間

※2025年11月21日(金)～27日(木)までの「あいちウィーク」期間中の平日

5．発売金額

150円

6．発売箇所

名鉄出札係員配置駅（赤池駅・弥富駅を除く）および名鉄名古屋駅サービスセンター

7．対象者

愛知県の公立学校（幼稚園・小学校・特別支援学校）の児童

8．その他

（１）「県民の日 電車バス乗り放題きっぷ（小児用）」購入特典として、南知多ビーチランド＆

南知多おもちゃ王国、日本モンキーパーク、野外民族博物館リトルワールドおよび博物館明治村において、当日有効の「県民の日 電車バス乗り放題きっぷ（小児用）」１枚の提示につき、小学生1名入園（館・村）無料となります。

（２）バス路線について名鉄バスのHPをご確認ください。

名鉄バス：https://www.meitetsu-bus.co.jp/rosen/line(https://www.meitetsu-bus.co.jp/rosen/line)

※稲沢中央線、イオン木曽川線を除く

9．お問合せ先

名鉄お客さまサポートセンター TEL：0570-02-5151 （9時～18時）