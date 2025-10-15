10月29日開催のＢＳ朝日「人生、歌がある」の初コンサートに、神野美伽の出演が決定！

株式会社キョードーメディアス

ＢＳ朝日で毎週土曜よる7時から放送中のＢＳ朝日「人生、歌がある」。前身番組から数えて今年で放送12年目を迎えるが、番組初のコンサート「ＢＳ朝日開局25周年記念 人生、歌がある コンサート」が開催される。

番組でお馴染みの歌手、千昌夫、由紀さおり、天童よしみ、細川たかし、川中美幸、田原俊彦、マリーン、山川豊、早見優、クミコ、鳥羽一郎、伍代夏子、キム・ヨンジャ、市川由紀乃、マリアセレン、ベイビーブー、辰巳ゆうと、朝花美穂、彩青、青山新、ゆあさみちる、田中あいみ、木村徹二、梅谷心愛、平松賢人の出演がすでに発表されていたが、新たに、神野美伽の出演が決まった。

神野美伽は1984年に「カモメお前なら」でデビューし、「男船」「浪花そだち」「春夏秋冬屋形船」「浮雲ふたり」「いちから二人」などのヒット曲を生み出している。ロックフェス、シャンソン、ジャズなどのイベントにも出演し、11月には初のシャンソンのコンサートの開催も予定されておりデビュー40年を超えても新しいことに挑戦し続けている。

コンサートの司会を務めるのは、番組でも司会を務める坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）と岡田美里。出演者それぞれのヒット曲はもちろん、時代を彩り続けるスターたちによる、このコンサートでしか見られない一夜限りのコラボレーションも実現。豪華絢爛なセットで生演奏に乗せて歌謡史に輝く名曲の数々を全てフルコーラスで披露する。さまざまな物語が描かれた“名曲”をぜひたっぷりと味わってもらいたい。

【神野美伽 コメント】

「こんにちは。神野美伽です。いつもはスタジオで歌わせていただいている『人生、歌がある』がついにコンサートになります。参加できることを私も大変嬉しく思っております。テレビでは伝えきれない生の迫力、生バンドとの共演、そしてお客様との一体感。番組とは違った魅力をたっぷりお届けできると思います。会場でお会いしましょう！」

「ＢＳ朝日開局25周年記念 人生、歌がある コンサート」

【出演】千昌夫、由紀さおり、天童よしみ、細川たかし、川中美幸、田原俊彦、マリーン、山川豊、

早見優、クミコ、鳥羽一郎、神野美伽、伍代夏子、キム・ヨンジャ、市川由紀乃、マリアセレン、

ベイビーブー、辰巳ゆうと、朝花美穂、彩青、青山新、ゆあさみちる、田中あいみ、木村徹二、

梅谷心愛、平松賢人

【司会】坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）、岡田美里

【公演日時】2025年10月29日 (水) 17:00開演 (16:00開場）

【会場】東京国際フォーラム・ホールA 有楽町駅・東京駅から徒歩すぐ

【料金】11,000円（全席指定・税込）

※未就学児入場不可。

※車椅子をご利用のお客様は、キョードー東京までお電話にてお問合せ下さい。

※本公演は公開収録を予定しています。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。出演者の変更に伴うキャンセル、払い戻しはいたしかねますので、予めご了承下さい。

【主催】ＢＳ朝日

【企画・制作】ＢＳ朝日／P&D

【後援】TOKYO-FM／TBSラジオ

【運営協力】キョードー東京

【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

【イベント特設サイトURL】https://www.bs-asahi.co.jp/event/20251029/

