～極上ヒレ3種を1枚から味わう贅沢体験～『Korean Dining テジテジ』7周年記念イベント開催！

伝統的な韓国料理と黒毛和牛焼肉を楽しめる『Korean Dining テジテジ』（運営：株式会社セイワ／本社：千葉県市川市／代表取締役：川口大介）は、2025年10月17日（金）に開店7周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝を込めて、10月17日（金）～10月31日（金）の2週間限定で、通常ではなかなか味わうことができない高級部位「ヒレ肉」を特別価格で提供する記念イベントを開催いたします。

■7周年を記念した特別イベント「極上ヒレ3種フェア」開催

今回のテーマは、「特別なお肉を、気軽に楽しむ」。最高級部位として知られるシャトーブリアンをはじめ、上ヒレ、フィレミニヨンの3種類を、1枚からオーダーできる新しいスタイルでご提供します。美しい刺しの入ったお肉達を一枚ずつ丁寧に焼き上げることで、極上肉の香ばしさと繊細な食感を、五感でお楽しみいただけます。



「高級焼肉をもっと身近に」という想いから生まれた本イベントは、常連客だけでなく初めて来店される方にもおすすめの特別企画です。肉の味わいを一枚ずつ比べて楽しめる体験は、まさに“7周年ならではのチャンス”です。贅沢なお肉を、気軽に、そして特別に味わえる2週間限定の企画です。

■【提供メニュー】希少部位を一枚からオーダー可能

通常の焼肉店ではコースや盛り合わせでしか味わえないヒレ肉を、あえて“1枚ずつ”という贅沢なスタイルで。お客様のお好みやその日の気分に合わせて、自由に組み合わせて楽しむことができます。

シャトーブリアン（一枚） 1,270円

肉の女王！フィレの極上希少部位をこの価格で。

舌の上でとろけるような柔らかさ、繊細で上品な肉の旨みが凝縮。一生に一度は食べたい「究極の赤身」を、特別な記念価格でお届けします！

上ヒレ（一枚） 970円

柔らかさ別格！ヒレの中でも選び抜かれた上質なヒレ。

きめ細かく、脂が少なくヘルシーながら、噛むほどに芳醇な香りと深みが広がる逸品。贅沢なヒレ肉を、お得に堪能できるチャンスです！

フィレミニヨン（一枚）770円

定番人気！赤身の旨さが際立つ王道のやわらかさ。

牛肉の最高級部位であるヒレ肉の中心部分を、お手頃価格でご提供。初めての方にもおすすめの、軽やかで上質な肉の風味をお楽しみください。

Korean Dining テジテジ オープン７周年企画

期間 ： 2025年10月17日（金）～31日（金）

■伝統的な韓国料理＆黒毛和牛焼肉が楽しめる『Korean Dining テジテジ』

2018年にオープンした『Korean Dining テジテジ』は、韓国から直輸入したインテリアや照明が並ぶ、本場さながらの空間が特徴です。店内はまるでソウルの路地裏ダイニングのような雰囲気で、料理はすべてオモニ（シェフ）の手づくり。

キムチやチヂミといった定番から、黒毛和牛を使用したプルコギ、カンジャンケジャンなどの本格料理まで、多彩なメニューが揃います。

一皿一皿に“ぬくもり”と“遊び心”を込めた料理で、地元を中心に多くのファンに愛されてきました。7周年を迎える今、さらに上質な味わいと体験を提供することを目指しています。

■テジテジの代表メニュー

『Korean Dining テジテジ』では、韓国料理の伝統を守りながらも、日本人の味覚にも寄り添った多彩なメニューを展開しています。オモニ（シェフ）が一品一品丁寧に仕上げる手づくり料理は、どれも素材の良さを引き立てる優しい味わいが特徴です。

＜人気・定番メニュー＞

カンジャンケジャン（ワタリガニの醤油漬け）

生のワタリガニを特製の醤油ダレでじっくり熟成。濃厚な旨味とまろやかな塩味が絶妙な、韓国料理の最高峰と称される一品。

テジテジ特製サムギョプサル

食べ比べもできる、国産豚の三枚肉と肩ロースの2種を厚切りで提供。香ばしく焼き上げた肉をサンチュに包み、特製のサムジャンでいただく定番の当店の看板メニュー。

絶品！ 炙りユッケ

濃厚な旨みがとろける！プロの技が光る「炙り」ユッケ。新鮮な牛肉を特製タレで和え、表面をさっと炙ることで、香ばしさと肉の甘みが最大限に引き出されます。とろける食感と濃厚な卵黄が絡み合う、テジテジの隠れた人気メニューです。ビールやマッコリのお供にも最高の逸品です。

海鮮チヂミ

創業時から人気のある外はカリッと、中はふんわりの特製チヂミ。新鮮な海鮮を贅沢に使ったテジテジ自慢の一枚です。

お酒との相性も抜群で、韓国焼酎やマッコリ、日本酒、ワインなどとのペアリングも好評です。

「韓国の食文化を五感で楽しめる店」として、地元本八幡だけでなく、都内や県外からも多くのリピーターが訪れています。

※プレスリリース内すべて税込価格

店舗概要

■店舗名 ： Korean Dining テジテジ

■ジャンル ： 焼肉、韓国料理

■URL ： https://tabelog.com/chiba/A1202/A120202/12045197/

■所在地 ： 千葉県市川市南八幡4-6-21 南八幡イーストビル1F B-2

JR本八幡駅 南口 徒歩1分

■電話番号 ： 047-316-2910

■営業時間 ： 17:00～24:00

■平均予算 ： 5,000～5,999円

■席数 ： 34席（テラス席あり、個室 無)

■定休日 ： 月曜日

■禁煙・喫煙 ： 完全禁煙

■テジテジ 2号店目となる『Teji2』が横浜・野毛にオープン

野毛の新名所、フードテーマパーク『野毛の台所 ぱおシティ』が2025年9月にオープンしました。記念すべき2号店として『Teji2』も同時に開店いたしました。『Teji2』では、テジテジ本店では味わえない韓国屋台風ストリートフードから本格料理まで、幅広いラインナップをご用意しております。ライトな一品として定番のトッポギ、韓国おでん（オデン）、チヂミなどをそろえつつ、肉料理や珍味としてポッサム（蒸し豚）、スンデ（韓国式腸詰め）もお楽しみいただけます。特に、コチュジャンベースのタレを絡めた「トッポギ」や、カリッとふわっとした食感が魅力の「青唐チヂミ」はおすすめです。

【姉妹店】

鶏料理専門店アンニョン

URL ：https://www.instagram.com/annyon_motoyawata/

所在地： 千葉県市川市南八幡4-6-16ビラヨーコソ２階

電話番号 ： 047-321-4875

営業時間 ： 11時～22時

（ランチ11時～15時 ディナー17時～22時）

定休日 ： 日曜日

＜会社概要＞

■会社名 ： 株式会社セイワ

■所在地 ： 千葉県市川市南八幡4‐17‐18‐302

■電話番号 ： 047-316-2910

■代表者 ： 代表取締役 川口 大介

■事業内容 ： 飲食業

■設立 ： 2013年12月9日

