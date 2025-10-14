MMI代表取締役社長 橋本修一「社長！あなたの会社教えてください。」に出演。

株式会社エムエムインターナショナル

株式会社エムエムインターナショナル代表取締役社長 橋本修一が、10月13日（月）に放送された金沢シーサイドFM（横浜市金沢区）の番組「社長！あなたの会社教えてください。」に出演いたしました。会社の歴史や事業内容に始まり、さきほど実稼働台数1,000台を突破した清掃ロボット「JINNY20」の開発に至った経緯や、エムエムインターナショナルが提起する「清掃3.0」についての想いなどについてお話しております。金沢シーサイドFMのインターネットラジオ（https://kanazawa-seasidefm.co.jp/internet/）にアーカイブがありますので、ぜひご聴取ください。

また、収録の模様が、エムエムインターナショナルのYouTubeチャンネルにて公開されております。こちらもご視聴ください。

【番組概要】

■番組名：「社長！あなたの会社教えてください。」

■放送日時：2025年10月13日 15:00～15:20

■放送局：金沢シーサイドFM（横浜市金沢区）

■番組アーカイブ：https://open.spotify.com/episode/0P0hcBbZpFUupcDXpH6WWx

■YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Xkcp3fOuALo

番組内で紹介した、橋本修一社長が登壇予定のセミナーはこちらです。

■住まい・建築・不動産の総合展［BREX関西］の特別セミナー

日時：2025年10月31日（金）15:20～15:50

会場：インテックス大阪 講演会場3

タイトル：「高騰する人件費、どうする？清掃ロボット1000台の活用から導き出したリアルな成果！」

参加費：無料（展示会への事前登録(https://housing-biz.jp/kansai/)が必要です）

セミナーへのお申し込みはコチラ(https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/364727/321109)から

■ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025の講演会

日時：2025年11月20日（木）14:30～15:20

会場：ビルメン講演会場B（東京ビッグサイト 西展示棟）

タイトル：「高騰する人件費、どうする？清掃ロボット1000台の活用から導き出したリアルな成果！」

聴講料：無料（EXPOの来場者登録(https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_bmcl/registration.php?exhibitor=EX000347)および、聴講登録(https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_bmcl/registration_seminar.php)が必要です）