株式会社AlbaLink、埼玉県狭山市と「令和7年度所有者不明土地等対策モデル事業に関する連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和7年7月1日（月）、埼玉県狭山市と「令和7年度所有者不明土地等対策モデル事業に関する連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

AlbaLink HP：https://albalink.co.jp/jititai20250701-3/

協定の背景と目的

狭山市においては、相続登記がなされないことなどにより所有者不明土地等が増加しています。その結果、公共事業や民間取引の停滞、さらには不適切な管理による地域環境の悪化など、土地の円滑な利活用および良好な生活環境の保全に対する深刻な阻害要因が顕在化しています。

こうした状況に対処するため、狭山市は、不動産の流通・利活用を阻害する所有者不明土地等の解消に向けたモデルケースの創出が喫緊の課題でした。

本協定は、難度の高い不動産の流通・活用における専門知識と全国ネットワークを持つAlbaLinkと連携し、特に「所有者不明土地管理命令」制度を活用した官民連携の流通スキームの実証を目的としています。この取り組みを通じて、所有者不明土地等の円滑な流通・利活用を促進し、地域社会の活性化に貢献してまいります。

行政概要

本協定に関する担当：狭山市役所 市街地整備課

狭山市公式HP：https://www.city.sayama.saitama.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/