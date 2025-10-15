【第３回募集開始】 令和7年度特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金（内閣府）
【第３回募集開始】
令和7年度特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金（内閣府）
最大200万円まで支援！被災地復興に取り組む団体を応援します
事業目的
近年の災害激甚化により、行政だけでは十分な被災者支援が困難な状況が続いています。令和6年能登半島地震では、NPO法人や災害ボランティア団体が避難所運営や炊き出し、家屋保全など実質的に公助の役割を担い、被災地復興の要となりました。この補助金は、そんな献身的な支援活動を行う団体の交通費負担を軽減し、より多くの支援の手を被災地に届けることを目的としています。
期待される効果
被災者支援活動の活性化
きめ細やかな被災者支援の実現
関係人口創出による復興促進
この補助金で何ができる？
被災された方々への救援・復旧支援活動や、避難先での被災者支援活動を行う団体に対し、活動に必要な交通費を最大200万円まで補助します。1件あたり最大50万円、1団体あたり最大200万円の補助により、支援活動を後押しします。
応募できる団体は？
✅ 対象団体
特定非営利活動法人（NPO法人）
社会福祉法人
学校法人
公益法人
一般社団法人
任意団体 等
✅ 必要な条件（簡単チェック）
5名以上で構成されている団体
国内に活動拠点がある
適切な会計処理ができる人材がいる
被災地の自治体や災害ボランティアセンター等と連携している
政治・宗教活動が目的でない
反社会的勢力との関わりがない
補助内容
補助金額（１募集期間につき）
1件あたり上限：50万円
1団体あたり上限：200万円
対象となる費用
活動拠点までの往復交通費（10km以上の移動のみ）
貸切バス代
車両レンタル代・ガソリン代・充電代（EV車）
高速料金
鉄道・航空機・乗り合いバス代等
重要なスケジュール
活動対象期間
令和7年7月30日（水）～令和8年2月27日（金）
応募期間
令和7年10月3日（金）～10月31日（金）正午まで
ただし、令和7年10月3日（金）以降の活動分については、令和7年11月28日（金）正午まで
応募の流れ
STEP 1：事前登録
応募前に「事業者登録」が必要です
STEP 2：応募書類提出
応募期間中にシステムから申請
STEP 3：審査
審査委員会による審査
※事務局による事前確認あり
STEP 4：交付決定・活動開始
※概算払いは実施されません（後払い方式）
⚠️ 重要な注意点
資金は後払い：概算払いは実施されません
精算：提出される証憑等に基づき、補助金の額を確定するため、請求の根拠が確認できない場合には、その金額を報告額より減額することがある。
年度末締切：2月末活動予定の場合、活動報告書の提出等の手続きにおいて時間が限られるため、その旨を留意すること
システム承認必須：令和 ７ 年12月12日正午までの承認が審査実施の条件
お問い合わせ・詳細情報
詳細は内閣府防災ホームページをご確認ください。
URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/r7kotsuhojyojigyo3.html
事務局
名 称：被災者支援活動費補助金事務局（ボラGO事務局）
問合せ先：bousaihojo@jtb.com
電話番号：03-6630-7368（受付は原則、平日9:30～17:30）
応募申請に対し、多数のお問い合わせをいただくため、原則メールでの問い合わせをお願いします。
また、電話で問い合わせいただく際も、問い合わせ内容を口頭で確認すると時間を要するため、事前に問い合わせ内容をメールでお送りいただくようお願いします。
被災地復興のために、あなたの力を貸してください。 災害時の「共助の担い手」として、共に歩みましょう！