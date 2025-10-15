【第３回募集開始】

令和7年度特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金（内閣府）

最大200万円まで支援！被災地復興に取り組む団体を応援します

事業目的

近年の災害激甚化により、行政だけでは十分な被災者支援が困難な状況が続いています。令和6年能登半島地震では、NPO法人や災害ボランティア団体が避難所運営や炊き出し、家屋保全など実質的に公助の役割を担い、被災地復興の要となりました。この補助金は、そんな献身的な支援活動を行う団体の交通費負担を軽減し、より多くの支援の手を被災地に届けることを目的としています。

期待される効果

被災者支援活動の活性化

きめ細やかな被災者支援の実現

関係人口創出による復興促進

この補助金で何ができる？

被災された方々への救援・復旧支援活動や、避難先での被災者支援活動を行う団体に対し、活動に必要な交通費を最大200万円まで補助します。1件あたり最大50万円、1団体あたり最大200万円の補助により、支援活動を後押しします。

応募できる団体は？

✅ 対象団体

特定非営利活動法人（NPO法人）

社会福祉法人

学校法人

公益法人

一般社団法人

任意団体 等

✅ 必要な条件（簡単チェック）

5名以上で構成されている団体

国内に活動拠点がある

適切な会計処理ができる人材がいる

被災地の自治体や災害ボランティアセンター等と連携している

政治・宗教活動が目的でない

反社会的勢力との関わりがない

補助内容

補助金額（１募集期間につき）

1件あたり上限：50万円

1団体あたり上限：200万円

対象となる費用

活動拠点までの往復交通費（10km以上の移動のみ）

貸切バス代

車両レンタル代・ガソリン代・充電代（EV車）

高速料金

鉄道・航空機・乗り合いバス代等

重要なスケジュール

活動対象期間

令和7年7月30日（水）～令和8年2月27日（金）

応募期間

令和7年10月3日（金）～10月31日（金）正午まで

ただし、令和7年10月3日（金）以降の活動分については、令和7年11月28日（金）正午まで

応募の流れ

STEP 1：事前登録

応募前に「事業者登録」が必要です

STEP 2：応募書類提出

応募期間中にシステムから申請

STEP 3：審査

審査委員会による審査

※事務局による事前確認あり

STEP 4：交付決定・活動開始

※概算払いは実施されません（後払い方式）

⚠️ 重要な注意点

資金は後払い：概算払いは実施されません

精算：提出される証憑等に基づき、補助金の額を確定するため、請求の根拠が確認できない場合には、その金額を報告額より減額することがある。

年度末締切：2月末活動予定の場合、活動報告書の提出等の手続きにおいて時間が限られるため、その旨を留意すること

システム承認必須：令和 ７ 年12月12日正午までの承認が審査実施の条件

お問い合わせ・詳細情報

詳細は内閣府防災ホームページをご確認ください。

URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/r7kotsuhojyojigyo3.html

事務局

名 称：被災者支援活動費補助金事務局（ボラGO事務局）

問合せ先：bousaihojo@jtb.com

電話番号：03-6630-7368（受付は原則、平日9:30～17:30）

応募申請に対し、多数のお問い合わせをいただくため、原則メールでの問い合わせをお願いします。

また、電話で問い合わせいただく際も、問い合わせ内容を口頭で確認すると時間を要するため、事前に問い合わせ内容をメールでお送りいただくようお願いします。

被災地復興のために、あなたの力を貸してください。 災害時の「共助の担い手」として、共に歩みましょう！





