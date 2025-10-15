日本のリスクベース認証市場規模、シェア、需要、成長予測およびメーカー（2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本のリスクベース認証市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトのリサーチチームが一次・二次の調査分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに市場参入戦略（GTM）の把握を行いました。
日本のリスクベース認証市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のリスクベース認証（RBA）市場は、サイバーセキュリティ脅威の増加、デジタルトランスフォーメーションの推進、そして厳格なデータ保護規制により、力強い成長を遂げています。リスクベース認証とは、デバイスタイプ、位置情報、IPの信頼性、行動パターンなどのコンテキスト要素に基づき、ユーザーアクセスのリスクレベルを動的に評価した上でアクセスを許可する適応型セキュリティ手法です。
日本がデジタルに高度に接続された経済へと移行する中、銀行、Eコマース、通信、医療、政府などの業界でRBAソリューションの導入が不可欠となっています。サイバー攻撃、フィッシング、個人情報盗難の増加を背景に、企業は従来のパスワード依存型システムから、セキュリティと利便性の両立を図る多層的・適応型認証フレームワークへ移行しています。
また、日本の個人情報保護法（APPI）改正や金融庁のサイバーセキュリティ指針などの規制により、企業はIDおよびアクセス管理システムの強化を迫られています。リモートワーク、デジタルバンキング、オンライン取引の普及も、継続的認証および不正防止機構の必要性を一層高めています。
市場規模とシェア
日本のリスクベース認証市場は近年着実に拡大しており、ゼロトラストセキュリティフレームワークを優先する企業の増加に伴い、今後も成長が見込まれます。企業は、不正アクセスを防止しながらシームレスなユーザー体験を実現するため、RBAを積極的に採用しています。
中でも銀行・金融・保険（BFSI）業界は最大の導入セクターの一つであり、デジタル決済やオンラインバンキング、取引プラットフォームを保護するために適応型認証を導入しています。EコマースやIT業界でも、顧客ID認証にRBAを統合し、不正防止と利便性の両立を図っています。
さらに、クラウドコンピューティング、AI分析、IoTの急速な普及が市場の成長を後押ししており、コンテキスト認証は接続デバイスやアプリケーションの保護において重要な役割を果たしています。リアルタイムのリスク評価やユーザー行動監視の需要は今後も拡大していく見込みです。
成長要因
サイバーセキュリティ脅威の増加：ID盗難、フィッシング、アカウント乗っ取り攻撃の増加が高度な認証システム需要を促進。
政府規制とコンプライアンス強化：APPI改正や金融サイバーセキュリティ基準の施行が業界横断的なRBA導入を推進。
https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331836&id=bodyimage1
