【新規取扱】米国ロサンゼルス発の高機能ギアケースブランドAnalog Cases取扱開始
2025年10月15日（水）より、プロフェッショナルの現場に最適化された、米国ロサンゼルス発の高機能ギアケースブランド「Analog Cases（アナログケーシーズ）」ブランドの取り扱いを開始する運びとなりました。
アナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/release-analog-cases-202510
＝＝＝
Analog Casesとは？
Analog Casesは、2018年にLAで創業した電子楽器に特化したケースブランドです。それぞれの機材にフィットするカスタム設計で、衝撃に強く軽量なセミハードケース、ハードケース、バックパック、更にクリエイティブなワークフローを向上させるデスクトップ・スタンド・システムなどを開発しています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
