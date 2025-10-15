退職祝いや記念ギフトに人気｜金沢箔を纏う高級万年筆「クラック ワイン」
金沢箔の伝統技術を現代の筆記具へと昇華させた、箔一の「クラック 万年筆」。
深みのあるワインレッドのボディに、職人の手仕事で繊細に施された金箔のひび割れ模様（クラック）が輝きを添えます。
その表情はひとつとして同じものがなく、使うほどに愛着が増す逸品です。
ボディは日本製ならではの精密な仕上がりで、書き心地は滑らか。
金箔の輝きと漆のような艶感が織りなす上品なデザインは、
日常の筆記はもちろん、ビジネスシーンでも高級感を演出します。
ギフトボックス入りで、退職祝いや昇進祝い、創立記念、海外への贈り物にも最適。
伝統工芸×モダンデザインが融合した特別な万年筆は、
「日本の美」を感じる高級ギフトとして多くの企業様にも選ばれています。
金沢箔の輝きを手の中に――
書くたびに、伝統の美と職人の技が感じられる「箔一 クラック 万年筆 ワイン」。
贈る人の想いを、美しい筆跡とともに届ける一本です。
【箔一】クラック 万年筆 ワイン～ギフトボックス入り
https://naire-shop.com/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【箔一】クラック 万年筆 ワイン～ギフトボックス入り
