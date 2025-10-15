HYTE、PCIe 5.0接続対応 HYTE製PCケースに対応するグラフィックカード縦置きライザーケーブル「PCIe 5.0 Hyper Riser Cable」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、PCIe 5.0接続、RTX 5090やRX9070XT対応、HYTE製PCケースに対応するグラフィックカード縦置きライザーケーブル HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cableを2025年10月11日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆PCIe 5.0 Hyper Riser Cable
PCIe 5.0 Hyper Riser Cableは、HYTE製PCケースに対応するグラフィックカード縦置きライザーケーブルです。最大3スロットのグラフィックカードを対応ケースのPCIeスロットにしっかりと固定し、ヒートシンクデザインやライティングを最大限に見せることができます。PCIe 5.0接続、RTX 5090やRX9070XTに対応し、ライザーケーブルは190 mm長を採用しています。ブラックとホワイトの2色をラインアップ。
※グラフィックカードやマザーボードの組み合わせにより動作が不安定になる場合があります。すべての製品との対応を保証するものではありません
※対応ケースは製品ページをご確認ください
【発売詳細】
◆型番
HYTE PCIE50 HYPER RISER Pitch Black
HYTE PCIE50 HYPER RISER Snow White
◆発売日
2025年10月11日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-pcie-5-0-hyper-riser/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/HYTE-PCIE50-HYPER-RISER.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
