ハムちゃんずがジャム作り！描き起こしイラストで立体アートに！ 「ペーパーシアター とっとこハム太郎」発売

株式会社エンスカイ

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し、全てのお客様にささやかな感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズから、「ペーパーシアター PT-L81 とっとこハム太郎」を発売します。2025年10月15日（水）より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始します。

■ 描き起こしイラストが立体化！ハムちゃんずのにぎやかキッチンがクラフトアートで登場！

「PAPER THEATER」シリーズに、にぎやかなジャム作りの様子を描いたとっとこハム太郎の新商品が登場します。ハムちゃんずがコック帽やおそろいのエプロン姿で、楽しくジャム作りをしている様子の描き起こしイラストが立体的に表現されています。苺を運んでいるハム太朗や、かごの中で苺のヘタをかぶった“かぶるくん”など、癒しポイントがたっぷり。他のハムちゃんずも何をしているか想像しながら作ってみてください。

手足などの小さなパーツも多くやや難易度は高めですが、その分完成した時の満足度は格別で、遊び心いっぱいの商品です。さらに、同じく新しく描き起こしたイラストを使用したジグソーパズル2種類も発売中！ファン必見のラインアップです。

■ 商品概要

・商品正式名称：ペーパーシアター PT-L81 とっとこハム太郎

・セット内容：キットパーツ、組み立て説明書

・商品サイズ：約H160×W100×D42mm

・制作所要時間：4時間～

・希望小売価格：3,080円（税込）

・発売日：2025年10月15日（水）より順次予定

・販売場所：エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト：https://www.enskyshop.com/products/detail/29441

■ PAPER THEATER 概要

ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキットです。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができます。現在は、80キャラクター・計350種類以上の商品を展開中。大好きなキャラクターの名場面作りにチャレンジしてみよう！

https://paper-theater.com/

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/ensky_pt)）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。

https://www.ensky.co.jp/