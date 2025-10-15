HYTE、ピラーレス式PCケースMilky Y70に新たな新色追加「Y70 Matcha Milk」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したミドルタワーケースHYTE Milky Y70に、新たに「抹茶ミルク」をイメージした新カラー「Y70 Matcha Milk」を追加し2025年10月11日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Y70 Matcha Milk
Y70 Matcha Milkは、独自のピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したミドルタワーケースです。フロントからサイドパネルまでを3面の強化ガラスにすることで、システムを一切の障害物なく見せることが可能です。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、最大で422 mm長の大型グラフィックカード搭載にも対応します。
※本製品はY70 Touchのタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※初回入荷数に限りがございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331476&id=bodyimage1】
◆Y70 Matcha Milk製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えつつ、最大で4台の2.5インチドライブ搭載に対応します。
※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【発売詳細】
◆型番
Y70 Matcha Milk
◆発売日
2025年10月11日
※初回入荷数に限りがございます
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-milky-y70/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/Y70.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
