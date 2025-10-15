広東アニメーションとトレンディ・トイの新次元展（New Dimensions of Guangdong Animation and Trendy Toys Exhibition）：芸術と想像力で文化をつなぐ

広州（中国）、2025年10月15日 /PRNewswire/ -- GDTodayのニュースレポート。

2025年10月10日、中国南部の広東省は、日本のポップ・カルチャーの中心地であるベルサール秋葉原にて「広東アニメーションとトレンディ・トイの新次元展（New Dimensions of Guangdong Animation and Trendy Toys Exhibition）」を開催し、同省の活気あるアニメーションとトレンディな玩具文化を東京に届けました。2025年日中韓文化交流年（2025 China-Japan-ROK Year of Cultural Exchange）を記念した本イベントには、両国のクリエイティブ産業関係者、学生、ファンなど1万人以上が来場しました。

広東省はアニメーションに長い歴史を持ちます。Te Wei、Zhan Tong、Dai Tielang、Ma Kexuanといった巨匠たちが中国水墨アニメーションを世界に知らしめ、日本のHayao MiyazakiやOsamu Tezukaといった伝説的なクリエイターに影響を与えました。1981年、Te Weiの「中国水墨アニメーション展（Chinese Ink-Wash Animation Exhibition）」が日本の京都で開催され、大きな反響を呼びました。40年後の今、広東のクリエイターたちが再び日本を訪れ、伝統的な水墨芸術の精神を受け継ぎつつ、日中の長きにわたる協力を称える現代アニメーションとトレンディ・トイを披露しました。

広東から東京へ、アニメーションとトレンディ・トイは単なる娯楽ではなく、文化の架け橋としての役割を果たしています。

