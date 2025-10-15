台北、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 台湾発のオンライン学習プラットフォーム「PressPlay Academy（以下、PPA）」は、株式会社ダイヤモンド社（本社：東京都渋谷区）の制作協力で、大人世代向けの脳力開発オンライン講座『50歳でも記憶力はアップ！ 加齢に勝てる脳トレ法｜「記憶力日本一」池田義博の秘密を伝授』を、日本と台湾市場で順次展開します。



ダイヤモンド社 × PressPlay Academy、初の共同企画 記憶力と脳力を鍛える“大人のためのオンライン講座”開講



本講座は、記憶力日本選手権大会6回連続日本一の実績を持つ記憶術の第一人者・池田義博氏が講師を務め、脳科学や認知心理学に基づいた独自の「3サイクル記憶法」を体系的にオンライン公開。学生・ビジネスパーソン・シニアまで幅広く活用でき、記憶力・集中力・学習効率を高めたい方に最適です。

約5時間の映像授業と実践ワーク素材を収録。視聴期間に制限はなく、自分のペースで学習可能です。

本プロジェクトは、急成長中のEdTech企業PressPlay社と老舗出版社のダイヤモンド社による初の共同開発であり、学びの形を進化させる新たな試みとして注目を集めています。

講座の詳細：https://www.pressplay.cc/link/s/E68C74E6

（日本語リリース：クライアント提供）

