“私”に贈りたい多彩なおいしさをラインナップ「東急百貨店のお歳暮 2025ウィンターギフト」

株式会社 東急百貨店

株式会社東急百貨店（以下、当社）は、2025年10月15日から東急百貨店ネットショッピングにて、「東急百貨店のお歳暮 2025ウィンターギフト」の承りを開始しました。

- 東急百貨店ネットショッピングでのご注文は、老舗の銘菓など約1,500点を日本全国配送料無料（一部配送料込）にて承ります- つくり手の情熱と当社バイヤーの探求心がひとつになって生まれた極め付きの贈り物「極味伝心」をはじめ、東急百貨店限定商品を約120点用意しました- 新企画「私に贈る、おいしさ色いろ ごほうびパレット」では、ポップなかわいさやラグジュアリーにときめくスイーツ、手間不要の美味から贅沢感にひたれるごちそうまで、“私”に贈りたい多彩なおいしさをラインナップしました- ネットショッピング限定取り扱い商品を約250点用意しました- Web限定コンテンツ「Food’s Story」にて、バイヤーおすすめ商品のこだわりや商品開発の裏話などを紹介します

【「東急百貨店のお歳暮 2025ウィンターギフト」概要】

・期間：

東急百貨店ネットショッピング 10月15日（水)～12月25日（木）15時

東急百貨店吉祥寺店 11月6日（木）～12月22日（月）

東急百貨店たまプラーザ店 11月6日（木）～12月22日（月）

町田東急ツインズ 11月13日（木）～12月19日（金）

日吉東急アベニュー 11月13日（木）～12月17日（水）

渋谷 東急フードショー 11月1日（土）～12月19日（金）

二子玉川 東急フードショー 11月7日（金）～12月17日（水）

青葉台 東急フードショー 11月1日（土）～12月25日（木）

さっぽろ東急百貨店 11月1日（土）～12月20日（土）

・URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPageC.html

[取り扱い商品の一例]

つくり手の思いと東急百貨店のバイヤーの探求心が響きあい生まれた贈り物「極味伝心」

◆栗を使用したスイーツ

＜藤乃屋＞栗松利（くりまつり） ［東急百貨店限定］

（大福×9） 5,400円

岐阜県の名産「栗きんとん」を使用した、和洋折衷の逸品デザートです。和栗とクリームを組み合わせて求肥で包んだ大福の上に、岐阜栗で作った栗きんとんを糸状にしてたっぷりしぼりました。自然な甘みがふんわりと広がる上品な味わいです。

＜和楽紅屋＞渋皮栗とショコラのパウンドケーキ ［東急百貨店限定］

（渋皮栗とショコラのパウンドケーキ：約15cm） 4,860円

本みりんとラム酒でマリネした大粒の渋皮栗と、カカオ70％のフルーティーな酸味・苦味が特徴的なエクアドル産チョコレートのパウンド生地をしっとりと焼き上げました。濃厚なチョコレートが栗の風味を引き立てる、リッチな味わいのパウンドケーキです。

＜芦屋樂膳＞玄樂おはぎ・大福9個アソート ［東急百貨店限定］

（粒あんおはぎ金箔黒豆のせ、丹波黒きな粉おはぎ、抹茶おはぎ、パンプキンおはぎ、さくらモンブランおはぎ、栗モンブランおはぎ、ピスタチオおはぎ、黒豆大福、桜餅、黒蜜5g×2） 4,860円

繊細で美しい練り切り和菓子のようなおはぎを色とりどりに。「粒あんおはぎ金箔黒豆のせ」や「さくらモンブラン」など、華やかな創作おはぎ。「栗モンブランおはぎ」は、和栗の風味とイタリア栗の香りを生かした特製マロンクリームがケーキのような味わいです。

◆年末年始の宴を彩るグルメを贈り物に

＜鈴なり＞村田明彦監修 三が日楽しめるお雑煮セット ［東急百貨店限定］

（黒毛和牛赤味噌雑煮、クエ白味噌雑煮、鰻すまし雑煮 各250g×2） 8,640円

正月三が日に、毎日趣向が異なる美味が楽しめるお雑煮。東京・荒木町の日本料理の銘店＜鈴なり＞の村田シェフが監修しています。赤出汁は石野味噌とまるやの赤味噌×黒毛和牛、白出汁は山利の白味噌×クエ、すまし汁は浅沼醤油×鰻で仕立てました。

兵庫＜肉料理 樹＞「牝限定神戸ビーフ」ローストビーフモモ ［東急百貨店限定］

（ローストビーフモモ250g、ローストビーフソース50g） 10,800円

上質で名高い神戸ビーフの中でも、肉質に優れた牝牛だけを使ったローストビーフです。数々の品評会で優秀な成績を収める但馬牛肥育農家＜川岸畜産＞が手塩にかけて育てた神戸ビーフで、脂の旨みと濃厚な味わいを誇る牝牛のモモ肉を、低温でじっくりと焼き上げました。

◆東急グループ各社のソムリエが厳選したスペシャルキュヴェ

＜信州たかやまワイナリー＞瑠璃のしらべ Takayama Blanc 2023

（白・やや辛口、750ml） 4,400円

標高450～830ｍの長野県高山村に点在する畑やブドウの多種多様な個性の良い部分をバランスよく表現している1本。東急百貨店とながの東急百貨店、東急ストア、東急ホテルズ＆リゾーツのソムリエが選び抜いた美酒です。

新企画 “私”に贈りたい多彩なおいしさを取り揃えた「私に贈る、おいしさ色いろ ごほうびパレット」

◆頑張った日のご褒美や、特別な記念日に。きれい、かわいい、ハッピー！

目で楽しんで、心がときめく、ひと口ごとに幸せが広がるスイーツ。毎日をちょっと特別に彩る、魅惑のラインナップを取り揃えました。

＜フフナーゲル＞バターサンド9個セット（Presidential Suite）

（オリジナル・ほうじ茶・チョコレート・チーズ・あんバター・黒糖きなこ・アールグレイ・セサミポテト・抹茶） 5,501円

ホロリと軽やかな食感のバターサンド。上品な甘みを塩味がそっと引き立てて、口の中でおいしさの余韻が広がります。

◆とっておきの自分時間に。甘い誘惑にとろける、至福のスイーツ

お気に入りの本や音楽と過ごしたり、リラックスできる静かな週末に向けて、自分のために選んでいただきたいスイーツを取り揃えました。

＜キャラメル専門店firando＞粒キャラメルMANGETSU 8種セット

（キャラメル・グリーンティー・あまおう・ショコラ・さくら・ピスタチオ・マロン・モカ） 4,536円

煌めく満月パッケージの中にひと口の月。九州の恵みを閉じ込めた粒キャラメルは、少しとろけてからスプーンですくっても格別なおいしさです。

◆本格派を、手間ゼロで！忙しい平日の夜ごはんや、家族との週末ごはん 頑張らない日のごちそう時間

お気に入りの器に移せば、わが家の食卓がグレードアップ。時間をかけずに「ちゃんと感」が楽しめるご褒美ごはんを取り揃えました。

＜Kouji&ko＞発酵バターを使ったオムライス

（オムライス170g・特製デミグラスソース40g 各6） 5,400円

鶏肉の旨みを塩麹で引き出したチキンライスに、発酵バターの香りをプラスし、ふんわりと包み込んだオムライスです。特製デミグラスソースがさらにおいしさを引き立て、ホロリと軽やかな食感が楽しめます。上品な甘みを塩味がそっと引き立てて、口の中でおいしさの余韻が広がります。

◆大切な日の演出や、友人のおもてなしに 非日常を味わう、ご褒美ダイニング

評判の味を好きなタイミングで、自宅で味わう贅沢時間。予約の取れない名店の味やこだわりの食材を使った一皿で、おうちレストラン気分を味わうグルメを取り揃えました。

＜サラマンジェF＞フレンチフィンガーフード

（自家製コンビーフ・パプリカバンズ、小エビと小柱のマリネとキャロットラペのタルト、柑橘香るクリームチーズムース、ボンレスハムのムース・オレンジ添え、国産牛バラ盛りローストビーフ、野菜のギリシャ風マリネ、紅ずわい蟹のタルト、せいこ蟹のグラタン、福井県産甘海老のムース・ラタトゥイユ） 8,640円

福井の旬の食材などを生かした料理を提供している「サラマンジェF」。フレンチベースのフィンガーフードは、パーティーの盛り上げ役におすすめです。

※画像の盛り付けは一例です。容器や一部食材は商品に含まれていないものもございます