2025年度グッドデザイン賞3製品受賞-開発者の声とともに紹介-
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ベビーカー、チャイルドシート、ベビー用マグの3製品において、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。
今後も、「赤ちゃんを育てることが楽しく幸せだと思える社会づくり」を目指し、育児をする人を支える“もうひとつの手”となる製品の開発に努めてまいります。
≪受賞製品≫
●車体にチャイルドシートを連結させて使える“トラベルシステム”対応のベビーカー『THE S Go(ザ・エス ゴー)』
●新生児から7才頃まで使える、セパレートタイプのチャイルドシート『THE S premium(ザ・エス プレミアム)』
●生後6カ月頃から使えるステンレス製の軽量ベビーマグ『ラクマグ ステンレス 漏れないストロー』
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
FAX：03-5828-7662
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
ベビーカー(THE S Go)製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/stroller/thesgo/g/g119384/
チャイルドシート(THE S premium)製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/baby/carseat/thes_premium/
ベビー用マグ(ラクマグ ステンレス)製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/mug/lakumugstainless/g/g119240/
