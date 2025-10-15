東京２０２５デフリンピック出場選手も登場　「スポーツFUN PARK」 出演ゲスト・コンテンツ　決定！

東京都


　「東京2025デフリンピック」開幕まであと１ヵ月。東京都は、競技会場となる駒沢オリンピック公園の中央広場において、アスリートとの交流やデフスポーツ・パラスポーツの体験などが楽しめる「スポーツFUN PARK ～スポーツとサステナブルライフの祭典～」を開催します。


　デフリンピックに出場する佐藤正樹選手や、パリ2024パラリンピックの金メダリストである、木村敬一選手や田中愛美選手など、多くのアスリートがゲスト出演します。また、隣接する会場で実施される東京2025デフリンピックの応援ブースも設けます。さらに、様々なスポーツを体験できる「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」や、エシカル消費を体感・体験できる「TOKYOエシカルマルシェ」も、同日同会場で開催予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております！



　　　　　　　　　　　　　　スポーツFUNPARK開催概要



■　日時


　　令和７年11月22日（土曜日）、23日（日曜日）、24日（月曜日・振休）


　　各日10時から16時まで


■　場所


　　駒沢オリンピック公園中央広場（世田谷区駒沢公園）


　　URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/komazawa-olympic/index.html#map 　


　　東急田園都市線「駒沢大学駅」下車　徒歩15分


　　JR山手線「渋谷」から東急バス（田園調布行き）「駒沢公園東口」下車


■　主な内容


　　3日間を通じて、ステージ、体験・展示、企業・団体ブースの各エリアで以下のコンテンツを


　　実施します。


　　・ ゲストアスリート出演のステージイベント


　　・ 選手や競技の魅力を紹介する東京2025デフリンピック応援ブース


　　・ デフスポーツやパラスポーツの体験


　　・ 企業・団体ブース（パラスポーツ体験やUC技術の紹介など）　


■　入場無料


　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出演ゲスト



　現役アスリートや東京2025デフリンピック公式マスコットゆりーと等が、ステージでのトークショーやデモンストレーション、スポーツ体験コーナーでの参加者との交流、グリーティングなどに出演します。





　　　　　　　　　　　　　　　　ステージプログラム



　ゲストアスリートによるトークショーやデモンストレーションをはじめ、地域団体によるダンスパフォーマンスや音楽ライブ、エシカル消費の理解を深めるステージなど様々な演目を実施します。



■　アスリートトークショー、デモンストレーション


　　デフリンピックやデフスポーツ・パラスポーツの魅力や、競技


　　を始めたきっかけなど生の声をお届けします。迫力のデモンス


　　トレーションに加えて、トレーニング方法のレクチャーなど、


　　アスリートならではの貴重なトーク






■　ダンス、スポーツパフォーマンス


　　東京2020パラリンピックの開閉会式に出演したデフダンサー


　　所属のダンスチームによるダンスパフォーマンスや、手話ダン


　　ス、TOKYOジュニアスポーツアンバサダーで活躍する選手の


　　エアロビックなど、様々なジャンルの一流パフォーマンスのス


　　テージ






■　音楽ライブ、芸能パフォーマンス


　　津軽三味線とヴァイオリンの和洋コラボレーション演奏や、ジ


　　ュニア大会小学生部門優勝のキッズによるヨーヨーパフォーマ


　　ンスなど多彩な演目を披露






　　プログラムスケジュール等の詳細は、決定次第随時公式WEBサイトでお知らせします。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験・展示



＜東京2025デフリンピック応援ブース＞


デフリンピックの観戦や応援に役立つ、選手や競技の魅力紹介、サインエールの紹介等を実施します。


　１.デフリンピック情報　「デフリンピックを知ろう」


　　競技や選手を知って観客席へ足を運ぼう。


　２.応援フラッグ　「出場国を応援しよう」


　　各国の旗を手作りして競技会場で応援しよう。


　３.サインエール紹介　「みんなで応援しよう」


　　“目でみる応援”サインエールをご紹介


　４.フェイスペインティング　「楽しく応援しよう」　


　　応援前にフェイスペインティングをしてもらおう。






＜スポーツ体験コーナー＞
ゲストアスリートの田中愛美選手が車いすテニスの体験コーナーに、黒田智成選手、若杉遥選手がブラ


インドサッカーの体験コーナーに登場します。また、パラスポーツの迫力を手軽に体験できる『パラス


ポーツVR（360°）動画』の視聴体験も行います（株式会社リクルート、障がい者応援プロジェクト


「パラリング」協力）。




　※「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」による提供です。



＜障害理解体験コーナー＞


専門のスタッフによるサポートを受けながら、車いすで会場内を周遊し、段差の乗り越え体験を行うこ


とができます。


　　　


　　　　　　　　　　　　　　　企業・団体ブース（順不同）



　パラスポーツの振興やUC技術の紹介など、共生社会実現に資する取組をしている企業・団体によ


る、多種多様なブース出展です。



　　　　　　　　　Ontenna（オンテナ）

　　　　　　サイレント・コミュニケーション




　　　　　　　　　　　　　　　　連携開催イベント



　スポーツFUN PARK開催期間中、同会場で「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」と「TOKYOエシカルマルシェ」の2イベントが連携開催されます。



（１）「スポーツフェスタ 2025 in 駒沢オリンピック公園」


■　日　　時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）


■　場　　所： 駒沢オリンピック公園中央広場


■　実施内容： 各種スポーツ体験（パラパワーリフティング、義足かけっこ教室、


　　　　　　　 カヤック、サッカー、トランポリン、フライングディスク）等


■　主　　催： 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団



※イベントの詳細はスポーツフェスタ公式WEBサイト　


　特設ページ（URL:https://www.sportsfesta.jp/）をご確認ください。



（２）「TOKYOエシカルマルシェ」



■　日　　時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）


■　場　　所： 駒沢オリンピック公園中央広場


■　実施内容： 人や社会、環境に配慮したエシカルな商品の販売やワークショップ等


■　主　　　催： 東京都生活文化局






※イベントの詳細はTOKYOエシカル公式WEBサイト　


　特設ページ（URL: https://www.ethical-action.tokyo/news/4679/）をご確認ください。




公式WEBサイトにて、随時最新情報を掲載しておりますので、ご確認ください。


URL：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/sportsfunpark/



【問合せ先】


　スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課


　電　話：03‐5000-7247