東京２０２５デフリンピック出場選手も登場 「スポーツFUN PARK」 出演ゲスト・コンテンツ 決定！
「東京2025デフリンピック」開幕まであと１ヵ月。東京都は、競技会場となる駒沢オリンピック公園の中央広場において、アスリートとの交流やデフスポーツ・パラスポーツの体験などが楽しめる「スポーツFUN PARK ～スポーツとサステナブルライフの祭典～」を開催します。
デフリンピックに出場する佐藤正樹選手や、パリ2024パラリンピックの金メダリストである、木村敬一選手や田中愛美選手など、多くのアスリートがゲスト出演します。また、隣接する会場で実施される東京2025デフリンピックの応援ブースも設けます。さらに、様々なスポーツを体験できる「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」や、エシカル消費を体感・体験できる「TOKYOエシカルマルシェ」も、同日同会場で開催予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております！
スポーツFUNPARK開催概要
■ 日時
令和７年11月22日（土曜日）、23日（日曜日）、24日（月曜日・振休）
各日10時から16時まで
■ 場所
駒沢オリンピック公園中央広場（世田谷区駒沢公園）
URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/komazawa-olympic/index.html#map
東急田園都市線「駒沢大学駅」下車 徒歩15分
JR山手線「渋谷」から東急バス（田園調布行き）「駒沢公園東口」下車
■ 主な内容
3日間を通じて、ステージ、体験・展示、企業・団体ブースの各エリアで以下のコンテンツを
実施します。
・ ゲストアスリート出演のステージイベント
・ 選手や競技の魅力を紹介する東京2025デフリンピック応援ブース
・ デフスポーツやパラスポーツの体験
・ 企業・団体ブース（パラスポーツ体験やUC技術の紹介など）
■ 入場無料
出演ゲスト
現役アスリートや東京2025デフリンピック公式マスコットゆりーと等が、ステージでのトークショーやデモンストレーション、スポーツ体験コーナーでの参加者との交流、グリーティングなどに出演します。
ステージプログラム
ゲストアスリートによるトークショーやデモンストレーションをはじめ、地域団体によるダンスパフォーマンスや音楽ライブ、エシカル消費の理解を深めるステージなど様々な演目を実施します。
■ アスリートトークショー、デモンストレーション
デフリンピックやデフスポーツ・パラスポーツの魅力や、競技
を始めたきっかけなど生の声をお届けします。迫力のデモンス
トレーションに加えて、トレーニング方法のレクチャーなど、
アスリートならではの貴重なトーク
■ ダンス、スポーツパフォーマンス
東京2020パラリンピックの開閉会式に出演したデフダンサー
所属のダンスチームによるダンスパフォーマンスや、手話ダン
ス、TOKYOジュニアスポーツアンバサダーで活躍する選手の
エアロビックなど、様々なジャンルの一流パフォーマンスのス
テージ
■ 音楽ライブ、芸能パフォーマンス
津軽三味線とヴァイオリンの和洋コラボレーション演奏や、ジ
ュニア大会小学生部門優勝のキッズによるヨーヨーパフォーマ
ンスなど多彩な演目を披露
プログラムスケジュール等の詳細は、決定次第随時公式WEBサイトでお知らせします。
体験・展示
＜東京2025デフリンピック応援ブース＞
デフリンピックの観戦や応援に役立つ、選手や競技の魅力紹介、サインエールの紹介等を実施します。
１.デフリンピック情報 「デフリンピックを知ろう」
競技や選手を知って観客席へ足を運ぼう。
２.応援フラッグ 「出場国を応援しよう」
各国の旗を手作りして競技会場で応援しよう。
３.サインエール紹介 「みんなで応援しよう」
“目でみる応援”サインエールをご紹介
４.フェイスペインティング 「楽しく応援しよう」
応援前にフェイスペインティングをしてもらおう。
＜スポーツ体験コーナー＞
ゲストアスリートの田中愛美選手が車いすテニスの体験コーナーに、黒田智成選手、若杉遥選手がブラ
インドサッカーの体験コーナーに登場します。また、パラスポーツの迫力を手軽に体験できる『パラス
ポーツVR（360°）動画』の視聴体験も行います（株式会社リクルート、障がい者応援プロジェクト
「パラリング」協力）。
※「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」による提供です。
＜障害理解体験コーナー＞
専門のスタッフによるサポートを受けながら、車いすで会場内を周遊し、段差の乗り越え体験を行うこ
とができます。
企業・団体ブース（順不同）
パラスポーツの振興やUC技術の紹介など、共生社会実現に資する取組をしている企業・団体によ
る、多種多様なブース出展です。
Ontenna（オンテナ）
サイレント・コミュニケーション
連携開催イベント
スポーツFUN PARK開催期間中、同会場で「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」と「TOKYOエシカルマルシェ」の2イベントが連携開催されます。
（１）「スポーツフェスタ 2025 in 駒沢オリンピック公園」
■ 日 時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）
■ 場 所： 駒沢オリンピック公園中央広場
■ 実施内容： 各種スポーツ体験（パラパワーリフティング、義足かけっこ教室、
カヤック、サッカー、トランポリン、フライングディスク）等
■ 主 催： 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
※イメージであり、実施内容を変更す
る場合があります。
※イベントの詳細はスポーツフェスタ公式WEBサイト
特設ページ（URL:https://www.sportsfesta.jp/）をご確認ください。
（２）「TOKYOエシカルマルシェ」
■ 日 時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）
■ 場 所： 駒沢オリンピック公園中央広場
■ 実施内容： 人や社会、環境に配慮したエシカルな商品の販売やワークショップ等
■ 主 催： 東京都生活文化局
※イベントの詳細はTOKYOエシカル公式WEBサイト
特設ページ（URL: https://www.ethical-action.tokyo/news/4679/）をご確認ください。
公式WEBサイトにて、随時最新情報を掲載しておりますので、ご確認ください。
URL：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/sportsfunpark/
公式WEBサイトオープン！ スポーツFUN PARK 検索
【問合せ先】
スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課
電 話：03‐5000-7247