東京２０２５デフリンピック出場選手も登場　「スポーツFUN PARK」 出演ゲスト・コンテンツ　決定！

東京都

「東京2025デフリンピック」開幕まであと１ヵ月。東京都は、競技会場となる駒沢オリンピック公園の中央広場において、アスリートとの交流やデフスポーツ・パラスポーツの体験などが楽しめる「スポーツFUN PARK ～スポーツとサステナブルライフの祭典～」を開催します。

デフリンピックに出場する佐藤正樹選手や、パリ2024パラリンピックの金メダリストである、木村敬一選手や田中愛美選手など、多くのアスリートがゲスト出演します。また、隣接する会場で実施される東京2025デフリンピックの応援ブースも設けます。さらに、様々なスポーツを体験できる「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」や、エシカル消費を体感・体験できる「TOKYOエシカルマルシェ」も、同日同会場で開催予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

スポーツFUNPARK開催概要

■ 日時

令和７年11月22日（土曜日）、23日（日曜日）、24日（月曜日・振休）

各日10時から16時まで

■ 場所

駒沢オリンピック公園中央広場（世田谷区駒沢公園）

URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/komazawa-olympic/index.html#map

東急田園都市線「駒沢大学駅」下車 徒歩15分

JR山手線「渋谷」から東急バス（田園調布行き）「駒沢公園東口」下車

■ 主な内容

3日間を通じて、ステージ、体験・展示、企業・団体ブースの各エリアで以下のコンテンツを

実施します。

・ ゲストアスリート出演のステージイベント

・ 選手や競技の魅力を紹介する東京2025デフリンピック応援ブース

・ デフスポーツやパラスポーツの体験

・ 企業・団体ブース（パラスポーツ体験やUC技術の紹介など）

■ 入場無料

出演ゲスト

現役アスリートや東京2025デフリンピック公式マスコットゆりーと等が、ステージでのトークショーやデモンストレーション、スポーツ体験コーナーでの参加者との交流、グリーティングなどに出演します。

ステージプログラム

ゲストアスリートによるトークショーやデモンストレーションをはじめ、地域団体によるダンスパフォーマンスや音楽ライブ、エシカル消費の理解を深めるステージなど様々な演目を実施します。

■ アスリートトークショー、デモンストレーション

デフリンピックやデフスポーツ・パラスポーツの魅力や、競技

を始めたきっかけなど生の声をお届けします。迫力のデモンス

トレーションに加えて、トレーニング方法のレクチャーなど、

アスリートならではの貴重なトーク

■ ダンス、スポーツパフォーマンス

東京2020パラリンピックの開閉会式に出演したデフダンサー

所属のダンスチームによるダンスパフォーマンスや、手話ダン

ス、TOKYOジュニアスポーツアンバサダーで活躍する選手の

エアロビックなど、様々なジャンルの一流パフォーマンスのス

テージ

■ 音楽ライブ、芸能パフォーマンス

津軽三味線とヴァイオリンの和洋コラボレーション演奏や、ジ

ュニア大会小学生部門優勝のキッズによるヨーヨーパフォーマ

ンスなど多彩な演目を披露

プログラムスケジュール等の詳細は、決定次第随時公式WEBサイトでお知らせします。

体験・展示

＜東京2025デフリンピック応援ブース＞

デフリンピックの観戦や応援に役立つ、選手や競技の魅力紹介、サインエールの紹介等を実施します。

１.デフリンピック情報 「デフリンピックを知ろう」

競技や選手を知って観客席へ足を運ぼう。

２.応援フラッグ 「出場国を応援しよう」

各国の旗を手作りして競技会場で応援しよう。

３.サインエール紹介 「みんなで応援しよう」

“目でみる応援”サインエールをご紹介

４.フェイスペインティング 「楽しく応援しよう」

応援前にフェイスペインティングをしてもらおう。

＜スポーツ体験コーナー＞

ゲストアスリートの田中愛美選手が車いすテニスの体験コーナーに、黒田智成選手、若杉遥選手がブラ

インドサッカーの体験コーナーに登場します。また、パラスポーツの迫力を手軽に体験できる『パラス

ポーツVR（360°）動画』の視聴体験も行います（株式会社リクルート、障がい者応援プロジェクト

「パラリング」協力）。

※「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」による提供です。

＜障害理解体験コーナー＞

専門のスタッフによるサポートを受けながら、車いすで会場内を周遊し、段差の乗り越え体験を行うこ

とができます。

企業・団体ブース（順不同）

パラスポーツの振興やUC技術の紹介など、共生社会実現に資する取組をしている企業・団体によ

る、多種多様なブース出展です。

Ontenna（オンテナ）サイレント・コミュニケーション

連携開催イベント

スポーツFUN PARK開催期間中、同会場で「スポーツフェスタ2025 in 駒沢オリンピック公園」と「TOKYOエシカルマルシェ」の2イベントが連携開催されます。

（１）「スポーツフェスタ 2025 in 駒沢オリンピック公園」

■ 日 時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）

■ 場 所： 駒沢オリンピック公園中央広場

■ 実施内容： 各種スポーツ体験（パラパワーリフティング、義足かけっこ教室、

カヤック、サッカー、トランポリン、フライングディスク）等

■ 主 催： 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

※イメージであり、実施内容を変更する場合があります。

※イベントの詳細はスポーツフェスタ公式WEBサイト

特設ページ（URL:https://www.sportsfesta.jp/）をご確認ください。

（２）「TOKYOエシカルマルシェ」

■ 日 時： 令和7年11月22日（土曜日）～24日（月曜日・振休）

■ 場 所： 駒沢オリンピック公園中央広場

■ 実施内容： 人や社会、環境に配慮したエシカルな商品の販売やワークショップ等

■ 主 催： 東京都生活文化局

※イベントの詳細はTOKYOエシカル公式WEBサイト

特設ページ（URL: https://www.ethical-action.tokyo/news/4679/）をご確認ください。



公式WEBサイトにて、随時最新情報を掲載しておりますので、ご確認ください。

URL：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/sportsfunpark/

公式WEBサイトオープン！ スポーツFUN PARK 検索

【問合せ先】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課

電 話：03‐5000-7247