株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、大阪商工会議所に入会いたしました。

大阪商工会議所は約30,000の会員で構成される地域総合団体です。多様な活動を通じて、会員企業の成長と地域の発展に貢献することを目的としています。

アドバンスト・メディアは、2013年12月に大阪拠点を設立し、関西エリアのお客様に向けAI音声認識AmiVoiceの普及を推進してまいりました。

2025年5月には、大阪・関西万博における地元企業の展示に対し技術提供を行うなど、大阪のさらなる経済活性化に向けた施策を継続的に実施しています。

また、同年7月には大阪商工会議所よりご紹介を頂き、バンコクで開催されたASEAN（東南アジア諸国連合）最大級のスタートアップ・イノベーションイベント「SITE2025（Startup x Innovation Thailand Expo）」への出展が実現しました。地域との連携を通じた取り組みの一環として、貴重な機会を得ることができました。

この度、地域企業の皆様との連携を強化し、より一層大阪を盛り上げていきたいという強い思いのもと、大阪商工会議所への入会を決定いたしました。地域企業の皆様との交流を深めることで、共創による新たなシナジーの創出にも積極的に取り組んでまいります。

アドバンスト・メディアは、今後も地域社会とのつながりを大切にしながら、大阪のより良い未来に貢献できる企業を目指してまいります。

■大阪商工会議所の詳細はこちら

https://www.osaka.cci.or.jp/

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

経営推進本部 広報チーム

MAIL：info@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/