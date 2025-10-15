コミューン、信頼起点経営を実現するフルファネルサービス「CLG Partners」を正式にサービス開始

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社は、顧客やファンとの”信頼”を事業成長の原動力へと変えるプロフェッショナルサービス「Customer-Led Growth Partners」（以下、CLG Partners、読み：シーエルジーパートナーズ）を正式にサービス開始したことをお知らせいたします。本日サービスサイトを公開いたしました。

コミュニティマーケティングの戦略策定から運営支援、成果創出までを一気通貫で支援し、顧客企業の信頼起点経営の実現をサポート、事業成長に貢献します。

CLG Partners：https://commune.co.jp/clgp/

■背景

コミュニティマーケティングにおいて、コミュニティという場（プロダクト）があるだけでは顧客や従業員、ファンとの真の信頼関係は生まれません。

現状分析、戦略の立案、インサイトの発掘、ブランド体験の設計、コンテンツの作成、イベントの実施、各種キャンペーンの実施など、信頼構築から事業インパクト創出までの一連のアクションが必要で、これらはコミュニティマーケティングの成功には不可欠です。しかし、コミュニティマネージャーが一手に担うには負荷も大きく、コミュニティで得た声やデータの価値を十分に活かしきれないケースが多くありました。これらの課題を解決するため、コミューンではこれまで、コミュニティ運営支援を中心に顧客企業のコミュニティ運営支援を行ってきており、既に25％以上のブランドが、コミュニティ運営支援・VoC分析などのプロフェッショナルサービスをプロダクトとともに活用しています。

新たにCLG Partnersを本格展開し、コミュニティに限らず、信頼関係の構築と事業成長へ寄与する「可視化」「理解」「育成」「創造」の4つのプロセスにおいて、ご支援を進めてまいります。

■CLG Partnersの提供内容

コミュニティ内における信頼関係の「育成」を支援するだけでなく、ロイヤルユーザーのデータをもとに、商品開発や顧客調査、新規顧客獲得のためのプロモーション支援など幅広く支援し、「信頼を事業に活かす具体施策」を実行していきます。

- 戦略策定フェーズファン/顧客理解（顧客調査等）コミュニティマーケティング戦略策定- 実行フェーズコミュニティ運営支援（コミュニティ活性化支援、イベント開催等）SNS運用、デジタル広告、SEO対策等のプロモーション支援顧客調査、商品共創支援

■CLG Partners ご支援の事例- イベント運営支援ファンミーティングや周年イベントなど、日頃よりコミュニティ運営をご支援している企業様を中心に、イベント開催をご支援（オンライン、オフラインとも）。9/12-13に開催した合同ファンミーティング「Commune Marche in Summer」においても複数のファンミーティングにおいて運営を支援しました。

- 共創商品の開発支援コミュニティの施策として、ファンとの商品開発なども企画、実行をします。たとえば、青森県公式ファンコミュニティ「青森びいき」ではファン投票から生まれたタクシーツアーやホテルのコンセプトルームが正式商品化。地域DMOと連携し、ファンと共に観光誘致に取り組んでいます。

詳細を見る :https://commune.co.jp/clgp/

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。





会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：https://communeinc.com/ja