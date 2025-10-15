飲食店のDXを支えるダイニーの「All in One Restaurant Cloud.」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社ダイニー

株式会社ダイニー（本社：東京都千代田区/ 代表取締役：山田真央/以下、当社）は、当社が提供する飲食店向け業務支援プラットフォーム「All in One Restaurant Cloud.」が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞概要

受賞対象名：Dinii All in One Restaurant Cloud.

主催： 公益財団法人日本デザイン振興会

■受賞のポイント（審査員評価コメントより）

本作品は、売上や顧客体験の向上のみならず、飲食業の現場オペレーションに根ざした本質的な問題解決力が高く評価された。 人手不足や複雑な業務フロー、デジタル化への抵抗という飲食業界特有の壁を、データドリブンな経営意思決定や現場負荷の低減によって突破しうる潜在力を有している。 今後は導入現場での運用改善や、ユーザーからのフィードバックを生かした更なるUX進化に期待したい。

■ダイニーのAll in One Restaurant Cloud.とは

ダイニーのAll in One Restaurant Cloud.は、飲食店運営に必要な予約・顧客管理・売上分析・マーケティング・人材育成などを一元化できる、飲食店向けのクラウド型オペレーション支援システムです。店舗が抱えるあらゆる課題を「一つのプラットフォーム」で解決し、現場が主役のデジタル化”を実現しています。

■今後の展望

ダイニーは今後も「“飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションとして、テクノロジーの力で、すべての飲食店がより持続可能に、そして魅力的に成長できる世界をめざして参ります。

◼︎株式会社ダイニー

株式会社ダイニーは、「 “飲食”をもっと楽しくおもしろく」をミッションに掲げ、すべての人の飲食のインフラとなることを目指し、飲食店向けのモバイルオーダーやID-POSを中心としたサービスを開発・提供しています。飲食業界に入り込み、店舗や従業員、顧客を深く理解したプロダクト開発により、テクノロジーの力で飲食店の経営をサポートし、お客さまの飲食店での体験価値を劇的に変えていきます。

◼︎会社概要

社名：株式会社ダイニー

代表者：代表取締役 山田 真央

設立：2018年6月20日

URL：https://www.dinii.jp/