サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、KDDI株式会社の世界初※2となるau Starlink Direct「衛星データ通信」サービスの拡大として、この度Samsung Galaxy全20製品※1のサービス対応開始をお知らせいたします。

au Starlink Directの「衛星データ通信」は2025年8月28日より「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」が先行で対応いたしました。今回対象となるau端末全20製品は順次ソフトウェアアップデートを行うことで、申し込み不要で衛星データ通信機能をご利用いただけます。Googleマップやウェザーニュース、防災情報アプリ、Xなど特に役立つアプリ等を圏外エリアで使用でき、電波が届きにくいエリアや災害時も安心してご使用いただくことが可能です。

なお、下記SIMフリー端末でもau Starlink Directサービスに今後対応予定※3です。（au SIM申し込み必要）

※1 対象機種は以下のau端末です。

※2 Starlink衛星とスマートフォンの直接通信において。対応アプリでデータ通信が可能。2025年8月28日時点、KDDI調べ。

※3 au端末のソフトウェアアップデート時期とは異なります。

＜au端末 追加対象製品＞ 全20製品 （2025年10月15日時点）

■2025年10月15日対応

「Samsung Galaxy S25｜S25 Ultra」

■2025年10月下旬より順次対応予定

「Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Fold5｜Z Fold4」

「Samsung Galaxy Z Flip6｜Z Flip5｜Z Flip4」

「Samsung Galaxy S24｜S24 Ultra｜S24 FE｜S23｜S23 Ultra｜S23 FE｜S22｜S22 Ultra」

「Samsung Galaxy A55 5G｜A54 5G｜A53 5G」、「Samsung Galaxy A25 5G」

＜SIMフリー端末 対象予定製品＞ 全14製品 （2025年10月15日時点）

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Fold6｜Z Fold5」

「Samsung Galaxy Z Flip7｜Z Flip6｜Z Flip5」

「Samsung Galaxy S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 Ultra｜S24 FE｜S23 Ultra」

「Samsung Galaxy A36 5G｜A25 5G」

