「docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026organized by ONE OK ROCK」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、「docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK」（以下、本イベント）を2026年4月4日（土）と2026年4月5日（日）の2日間、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催します。

本イベントは、MUFGスタジアム（国立競技場）が2026年4月から展開するビジョン「KOKURITSU NEXT」（コクリツ・ネクスト）の一環として、日本の音楽の未来を動かしていく新たな「音楽の頂」をコンセプトにした音楽 イベントです。

日本を代表するトップアーティストの一組である「ONE OK ROCK」が本イベントの開催に賛同・参画し、メインとなるライブステージのほかさまざまな取り組みでイベントを盛り上げます。ライブステージでは、複数のアーティストによるパフォーマンスを実施する予定です。ドコモは、快適な通信環境の提供などドコモアセットを活かした取り組みを 行っていきます。

本イベントの詳細やチケット販売については、特設サイトにて順次お知らせします。

＜特設サイト＞

https://ssw.web.docomo.ne.jp/ticket/themusicstadium

ドコモは本イベントをとおして、国立競技場が育んできた歴史と感動を礎に、スポーツやエンターテイメント・社会 貢献を通じて、次の時代の価値を共に創造するとともに、今後も音楽とテクノロジーの融合を通じて、新たな エンターテイメントの可能性を追求し、多くの皆さまと共に感動あふれるステージを創り上げてまいります。

■株式会社 NTT ドコモ 執行役員 エンターテイメントプラットフォーム部長 櫻井稚子コメント

このたび、新たなスタートを切ったMUFGスタジアム（国立競技場）にて「THE MUSIC STADIUM」を開催 する運びとなりました。数々の歴史を紡いできたこの特別な場所に、音楽を極めたアーティストと音楽を愛するファンの皆さまが一堂に会し、新たな音楽の歴史を共に刻むイベントとして、今後も継続的に開催してまいりたいと 考えております。記念すべき第1回目の開催を、世界で活躍するONE OK ROCKの皆さまと共にお届けできることを大変光栄に感じております。また、本イベントのみならず、「KOKURITSU NEXT」の多彩な取り組みを 通じてMUFGスタジアム周辺の活性化にも一層努めてまいります。どうぞご期待ください。

■Taka (ONE OK ROCK) コメント

僕ら自身初となる国立競技場のステージで、ドコモさんと一緒にイベントができることを大変嬉しく思います。

このイベントを模索しはじめてから、櫻井さんはじめドコモチームのみなさんとは、大変素晴らしい関係を築きながら進めることが出来ました。

ONE OK ROCK一同、またドコモさんと一丸となりしっかりとした素晴らしい日本の未来のエンタメを見据えながら、今回のこの企画を成功させたいと思います。

＜ONE OK ROCK＞

※実施内容は予告なく、変更・中止となる場合がございます。