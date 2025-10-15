新大牟田お仕事体験イベントの開催について

九州旅客鉄道株式会社

JR九州新大牟田駅では、小学生のお子さまとご一緒に参加する特別企画として新大牟田駅と新幹線の新大牟田保守基地を使用してお仕事体験イベントを開催します。普段は入れないエリアや施設で特別に鉄道のお仕事を体験してみませんか？この機会にぜひ、お子さまとご一緒にご参加下さい。

１ イベント概要

イベントイメージイベントイメージ

（１）イベント名 ：新幹線のお仕事チャレンジ！新大牟田駅と保守基地潜入イベント

（２）開 催 日 時 ：２０２５年１１月２２日（土）

午前の部／９：００～１２：００、午後の部／１３：００～１６：００

※各回とも開始の１５分前までに新大牟田駅改札内で受付

（３）開 催 場 所 ：新大牟田駅、新大牟田保守基地

（４）参加対象者 ：小学生のお子さまと保護者(１８歳以上)

※ご参加の条件をご確認ください

（５）募 集 人 員 ：各回３０組(１組あたり：小学生１名と保護者２名まで)

※安全上の理由により、保護者なしでのご参加および小学生未満の幼児を連れてのご参加はできません。

※各回、お申込みが１５組に満たない場合は開催を中止する場合があります。

（６）参 加 費 用 ：こども(小学生) ３，０００円、大人(保護者)１，０００円

（７）体験メニュー：※体験メニューは変更になる場合があります。

【駅員体験】場所：新大牟田駅

・きっぷ発券体験

・改札、出発合図を送り列車を出発させる体験

・こども用制服を着用しての写真撮影

（サイズは100cm、120cm、140cmのみ）

【保守員体験】場所：新大牟田保守基地

・保守用車乗車体験

・アルミカート乗車体験

・乗用草刈りバギー乗車体験 などを予定

２ ご予約について

イベントイメージイベントイメージ

（１） 予約開始日時：２０２５年１０月２０日（月）１２：００より

※受付締切：２０２５年１１月１６日（日）２３：５９まで

インターネット予約（クレジット決済限定・先着順）

【JTB-BOKUN予約サイト】

午前の部：https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1099356

午後の部：https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1100983

（２） ご参加の条件について

１. 大牟田市内在住以外の方

・受付時に当日乗車された新幹線のきっぷの提示が必要です。新大牟田駅改札内で受付

２. 大牟田市内在住の方

・受付時に新幹線のきっぷの提示は不要です。新大牟田駅改札口で大牟田市在住であることの公的証明書を提示して改札内の受付へお越しください。

※大牟田市民の方は、大牟田市地域公共交通活性化協議会地域公共交通利用促進事業補助金制度利用により、きっぷの提示は不要とします。

３ ご予約の取消・内容の変更について

イベントイメージイベントイメージ

（１） 取消について：２０２５年１１月１４日（金）２３：５９まで、無手数料で取消可能です。

それ以降の取消、返金はできません。

（２） 内容の変更について：予約内容の変更はできません。

予約を取り消した後に再予約となります。

４ お申込みに関するお問い合わせ

ＪＲ九州トラベルデスク

電話番号：０９２-４８２-１４８９

営業時間：９：３０～１２：３０、１３：３０～１６：００

休業日 ：土・日・祝日

※このプレスリリースからのお申込みは承っておりません。

予約サイトにてイベント内容ならびに参加条件をご確認のうえ、お申込みをお願いいたします。