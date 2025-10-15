～ 第10回レ・コネクション杯SUMMER CUP ～京都の少年野球を応援！スポーツと地域を結ぶ社会貢献活動

株式会社レ・コネクション

京都市内において不動産売買や飲食施設の管理運営を行う株式会社レ・コネクション(京都市下京区、代表取締役 奥田久雄)の少年野球冠杯「第10回レ・コネクション杯SUMMER CUP」が、7月6日から10月13日まで行われました。本大会には京都府下より54チームが参加し、年代別A・B・J各クラスで白熱した試合が繰り広げられ、無事に全日程を終了しました。

第10回レ・コネクション杯SUMMER CUP Aの部 優勝「正親・二条城北・仁和B連合」

■野球を通して、子どもたちと地域をつなぐ

レ・コネクション杯は、伏見少年野球連盟が主催する少年野球大会への協賛という形で2021年春より始まり、以降、春季・夏季の年2回開催を続けてきました。そしてこの夏、節目となる第10回大会を無事に終えることができました。本大会には、伏見をはじめ京都市内から小学生球児たちが集い、全力で白球を追う姿は、毎回多くの観客に感動と元気を届けました。少年野球を通じて地域の未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するとともに、仲間と協力し挑戦する気持ちの大切さを学ぶ貴重な機会として、多くの関係者の支えのもと運営されてきました。

また、全国的に競技人口の減少が課題となる中、当社では「より多くの子どもたちが野球を楽しめる場を提供したい」という想いから、大会の継続と更なる発展に力を注いでいます。代表・奥田自身も伏見少年野球OBであり、その想いに共感する京都市内の企業の協力を得ながら、大会の運営を継続しています。

第10回大会を一つの通過点として、今後も子どもたちにとって野球が身近で楽しい存在であり続けるよう、大会の質の向上や参加機会の拡充に努めてまいります。

■挑戦と努力を称えるレ・コネクション杯！優勝チーム、MVP選手決定

大会では、すべての選手にスポットが当たるような運営を心がけており、ホームランを打った選手には「ホームラン賞」、敢闘精神を示し全力を尽くした選手には「敢闘賞」を贈呈しています。勝敗にとらわれず、それぞれの努力やチャレンジを称えることで、子どもたちが自信を持って野球を楽しめる環境づくりを目指しています。

第10回大会の優勝チームは、Aの部（5・6年生）正親・二条城北・仁和B連合（上北）、Bの部（4・5年生）深草中村メッツ（伏見）、Jの部（4年生以下）淀イーグルスポーツ少年団（伏見）という結果となりました。

優勝チームには賞状とトロフィーに加え、大会限定の記念品を後日贈呈いたします。

さらに、節目となる第10回を記念し、通常Aの部から1名のみ選出されるMVPについて、今回は全てのクラスから1名ずつを選出しました。MVP選手には野球専門店で利用できるギフト券に加え、表彰楯を贈呈しました。

栄えある受賞者は、Aの部 畑田真輔 選手（正親・二条城北・仁和B連合）、Bの部 玉井志優 選手（深草中村メッツ）、Jの部 熊本蓮 選手（淀イーグルスポーツ少年団）です。

今後も、野球を通じて子どもたちに仲間と全力で取り組むことの素晴らしさを伝える場を提供し、地域を盛り上げる取り組みを継続・発展させてまいります。大会への参加を希望されるチームや、活動に賛同し共に大会を支えてくださる協賛企業の皆さまのご参加も、随時受け付けております。

Aの部MVP選手 畑田真輔 選手（正親・二条城北・仁和B連合）過去優勝贈呈品「出場選手名入オリジナルTシャツ」

■会社概要

社名 株式会社レ・コネクション

代表者 代表取締役 奥田 久雄

所在地 京都市下京区小稲荷町85 Grand-K 京都駅前ビル901

電話番号 0120-14-6200／075-352-8600

事業内容 不動産流通業

不動産総合コンサルティング

新築建築・リフォーム

宿泊施設の企画・販売・運営・飲食事業

M&A事業

ホームページ https://re-connection.co.jp/

運営店舗

「tsumugi cafe」 https://www.instagram.com/tsumugicafe_kyoto/

■人を結び 街を紡ぐ

当社は2016年4月の起業時より「人を結び 街を紡ぐ」をコンセプトに、不動産を通して京都の未来を紡ぐ担い手となるべく事業を展開しております。京都のブランド価値を高めるため、特に京町家の保存と再生・活用をする取り組みに注力しています。伝統的な構法を用いた家屋である「京町家」は築100年以上経つ建物が多く、京都の歴史情緒を感じさせてくれます。当社は多くの歴史的文化的価値を持つ「京町家」を次の世代に受け継ぐべきものであると考え、外観や内観の趣や意匠をできるだけ残し再生する取り組みを積極的に行っております。

また、当社では飲食店舗を京都市内で展開しています。店舗を運営し地域住民の集う場所を提供することで地域の活性化に少しでも貢献していければと考えています。また、観光都市「京都」にある店舗として、京都の文化や街の魅力を国内外に向けて発信していければと思っています。