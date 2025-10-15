『Shibuya StreetDance Week 2025』11/22（土）開催！ EXILE・世界、UNO、YASS、龍の4人がアンバサダー就任！

公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京とShibuya StreetDance Week実行委員会（渋谷区商店会連合会、渋谷道玄坂商店街振興組合、一般社団法人渋谷未来デザイン、東急株式会社、株式会社パルコ）は、ストリートダンスの聖地・渋谷からダンスカルチャーを発信する『Shibuya StreetDance Week 2025』（以下SSDW2025）を11月22日（土）に代々木公園で開催します。

世界UNOYASS

SSDW2025のアンバサダーには、EXILE・FANTASTICSのパフォーマー世界、クリエイティブディレクターとしても日米で活躍するフィメールダンサーUNO、ストリートの経験と感覚を持ち「マイナビDANCEALIVE 2025 FINAL」HIPHOP優勝者でもあるYASS、アニソン×ダンスチームREAL AKIBA BOYZに高校1年生で加入した若手実力派の龍が就任。

ジャンルの垣根を越えて活躍する4人のアンバサダーがプログラムに参画することにより、これまで以上に幅広い層のオーディエンスに楽しんでいただけるダンスフェスティバルを開催します。また、フィナーレを飾る「DANCE WITH music」では、バンドの生演奏にあわせて出演者、来場者が一体となって踊ります。

■ダンスシーンを活性化させているブレイキンをフィーチャーし「BREAKING AREA」新設

パリ五輪の競技種目となったことで、日本でもファン層が大きく広がったブレイキン。そのアクロバティックな要素はダンスの表現の幅を広げるものとして広く取り入れられるようになり、ダンスシーンを活性化させています。即興のバトルが毎回多くのオーディエンスを集める大人気プログラム「BATTLE PARK」に加え、今年は、日本のストリートダンス史上重要な役割を果たした、「B BOY PARK」でのブレイキンバトルの会場だったエリアに「BREAKING AREA」を新たに設置。先人のダンサーたちへのリスペクトの場、そして経験の有無を問わずだれもがブレイキンに触れ楽しめる場を創出します。

■次世代ダンサーたちを強力にバックアップ

若年層にとって、ストリートダンスはコミュニティや人格形成の場としても機能しており、SSDWにはキッズから大学生まで、次世代のシーンを担うダンサーたちが多数参加します。ルーキーの育成・発掘を目的として、高校生チーム対抗「SSDW CONTEST」を今年も開催します。

また、SSDWに先がけて11月15日（土）に、18歳以下を対象に「NEXT BREAKING～WORKSHOP&TALK～」を、渋谷区のVAW栄光ハイスクールで開催します。ブレイキンのシーンを牽引し続けてきたGOOD FOOTによるワークショップと、現役のトップブレイキンダンサーたちによるトークで、次世代の自己表現や、多様性が尊重される場としてのストリートダンスとブレイキンを応援します。

■世代・国籍・障害の有無に関わらず楽しめるストリートダンスを発信！

SSDWは、ストリートダンスが、プロ・アマ問わず、世代、国籍、障害の有無を問わず楽しめるものであることを大切に考えています。ステージプログラム「RAINBOW STAGE」には、多様な16のダンスチームと、渋谷を拠点に活動するD-LEAGUEチャンピオンCyberAgent Legitをはじめとする3組のプロチームがパフォーマンスします。また、東京2025デフリンピックが開催される本年は、「インクルーシブ・ショーケース」として、若手デフダンサーによるパフォーマンスも行います。ダンス・音楽・アートを楽しむエリア「CHILL OUT SPACE」では、初心者向けワークショップやフォトスポットを設けます。

■開催概要

開催日：2025（令和7）年11月22日（土）

会場：代々木公園

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、Shibuya StreetDance Week実行委員会（渋谷区商店会連合会、渋谷道玄坂商店街振興組合、一般社団法人渋谷未来デザイン、東急株式会社、株式会社パルコ）

助成・協力：東京都

事務局：Shibuya StreetDance Week事務局 （ファイブメディット株式会社内）

TEL: 03-6450-3670（平日10:00～17:00） Mail: ssdw_info@streetdanceweek.jp

公式ウェブサイト：https://www.streetdanceweek.jp 公式X：https://x.com/SSDW_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/shibuyastreetdanceweek/

＊内容は変更になる場合があります。

＊同日に代々木公園ケヤキ並木では、FOOTBALL PARK -SHIBUYA 2025-が開催予定です。渋谷のストリートカルチャーを一緒に盛り上げます。

＜Shibuya StreetDance Week (SSDW)について＞

SSDWは、幅広い層に支持される新しい芸術文化としてのストリートダンスの確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷から良質なエンターテインメントを発信し、渋谷をより活力に溢れた街にすることを目的に、2015年にスタートし、国内最大級のダンスイベントへと成長してきました。ステージパフォーマンス、ダンスバトル、ワークショップなどで構成し、参加、鑑賞、体験、地域連携など多様な切り口でダンスの魅力を発信します。