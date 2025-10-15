こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グループ全体の運転技術・現場力強化をグループNo.1は誰の手に
「センコーグループ技能コンテスト2025」を開催
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーGHD」）は、１０月１１日・１２日の２日間にわたり「センコーグループ技能コンテスト２０２５」をグループが所有する交通安全研修施設「クレフィール湖東」（滋賀県東近江市）で開催しました。
ドライバー競技 オペレーター競技
本大会は、グループ内のトラックドライバー、フォークリフトオペレーターが運転技術と知識を競い、それぞれナンバー１を決定する大会で、今年で１４回目の開催となります。
今年は、海外を含めた物流事業グループの代表選手７４名（ドライバー競技：４４名、オペレーター競技３０名）が出場しました。
また、今年は特別に社長の福田によるダブル連結トラックのデモ走行も行われました。ダブル連結トラックとは、大型車２台を連結させたもので、全長２５ｍの日本一長い車両です。センコーグループでは、ダブル連結トラックを活用することで、ＣＯ₂排出量や車両台数、ドライバー数の削減を推進しています。
開会にあたり、大会実行委員長のセンコー株式会社 執行役員 安全品質環境担当 浪平 和明は「本大会は、昨年から女性部門を新設し、より参加しやすい大会を目指すとともに、競技内容を全国トラックドライバーコンテストや全国フォークリフト運転競技大会に合わせることで、全国大会への積極的なチャレンジを推奨しています。各エリアの予選を勝ち抜いた選手の皆さんは、日ごろ培った技能を発揮し、大会を楽しむ気持ちで競技にあたっていただきたいと思います。皆さんの健闘を期待します。」と挨拶しました。
コンテストは「ドライバー競技」と「オペレーター競技」の２部門で実施。
「ドライバー競技」は、４トン部門、１１トン部門、トレーラ部門、女性部門に計４４名が出場。安全運転に関する必要な知識の会得状況を審査する学科競技、安全運転に取り組む姿勢を主体として、運転技能・日常点検を審査する実科競技で競いました。実科競技は、日常点検動作をはじめ、左折方法とトラックの停車方法を審査する簡易コース走行、運転操作や法規履行を審査するコース走行、隘路走行や前後スラローム走行、S字バックや車庫入れなどを審査する課題走行を行いました
また、「オペレーター競技」は、カウンタ部門、リーチ部門、女性部門（カウンタのみ）に計３０名の選手が出場。プロオペレーターとして必要な法規、構造に関する知識の会得状況を審査する学科競技、荷役運搬作業の安全性を確保するための作業開始前点検を審査する点検競技、規定のコースを走行し、所定重量の荷物の取りおろし、移動、積み付けなどの基本操作技術を審査する走行競技で競いました。
本大会を通じて、安全運転への継続した取り組みと運転技術の研鑽を促進し、センコーグループはこれからも高品質な物流サービスの実現に努めていく考えです。
【センコーグループ技能コンテスト２０２５ 競技の結果】
＜ドライバー競技＞
https://digitalpr.jp/table_img/2033/119883/119883_web_1.png
＜オペレーター競技＞
https://digitalpr.jp/table_img/2033/119883/119883_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
センコーグループホールディングス株式会社
広報室
電話：０６-６４４０-５１５６
E-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp
福田によるデモ走行
