公益財団法人日本YWCAへの支援について

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、以下ノジマ）は、公益財団法人日本YWCA(東京都千代田区、以下YWCA)に対し、家電製品を寄贈することを決定いたしました。

YWCAは、女性の社会参画を進め平和な世界を実現することを目指す国際NGOであり、さまざまな背景から生きづらさを感じる女性が社会とのつながりを回復し、将来に向けた自立を促すことを目的とした支援活動も行っています。

ノジマはこの支援に賛同し、援助施設で使用できる家電として、ドラム式洗濯乾燥機や冷蔵庫を寄贈することといたしました。

今年３月には、横浜ＹＷＣＡ(中区山下町)が南区に2025年４月開設した女性の自立援助ホーム「カルーナよこはま」に、生活家電(冷蔵庫、洗濯機など)を寄贈しております。

(カルーナよこはま居室)(ノジマ物流センター配送の様子)

これらの取り組みが今後全国へ広がり、困難や不安を抱える女性が一人でも多く社会に復帰できることを祈ると共に、今後も「社会に貢献する経営」を経営理念として掲げ、地域社会の発展に貢献できるよう微力ながら様々な試みを行ってまいります。

◆公益財団法人日本YWCA ホームページ：

https://www.ywca.or.jp/

◆ノジマ 地域社会に向けた取り組み：

https://www.nojima.co.jp/sustainability/csr_community/