第60回立正大学橘花祭を開催－学生と地域がつながる2日間、笑顔と学びのキャンパスへー
立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）は、2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間、品川キャンパスにて「第60回橘花祭（きっかさい）」を開催します。
橘花祭は、品川キャンパス所属の学生が主体となって企画・運営を行うイベントであり、今年のテーマは「繚刻（りょうこく）」です。「繚（りょう）」＝美しく入り混じる と「刻（こく）」＝時を刻む を組み合わせた造語であり、多様な個性が交わり、それぞれの思い出が深く心に刻まれる祭典にしたいという願いを込めました。橘花祭が来場された方の人生の大切なワンシーンとなることを願い、橘花祭実行委員一同、心を込めて準備を進めています。
模擬店やステージ発表、研究展示のほか、地域住民や高校生も楽しめる企画を多数用意しています。
また、ゲートシティ大崎から立正大学までのパレードや「高校生×橘花祭」と題した大学生活紹介イベント、俳優 萩原利久さんをゲストに迎えた「橘花祭トークショー」などを行います。
学内外の方々が交流し、学生の創造力と行動力を感じられる2日間です。
みなさまのご来場を心よりお待ちしています。
開催概要
日時：2025年11月1日（土）10時～17時
11月2日（日）10時～15時
開場：立正大学品川キャンパス（東京都品川区大崎4-2-16）
入場：無料
詳細：https://kikkasai.rissho.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学 学生生活課
TEL：03-3492-6698
メール：ostu@ris.ac.jp
