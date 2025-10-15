【大阪成蹊大学】DHA・EPAたっぷり＆美味しく減塩！定番から変わり種まで8品掲載した「マイワシレシピ」ができました 第45回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」1年前プレイベント等で配布します

【大阪成蹊大学】DHA・EPAたっぷり＆美味しく減塩！定番から変わり種まで8品掲載した「マイワシレシピ」ができました 第45回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」1年前プレイベント等で配布します